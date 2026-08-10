오지헌, 父 90년대 한국사 일타강사 "월수입 5000만원…고3 때 부모님 이혼”

MBN 예능프로그램 ‘당신이 아픈 사이’ 화면 캡처

개그맨 오지헌이 부유했던 어린 시절과 부모의 이혼으로 겪었던 아픔을 털어놨다. 겉으로는 남부러울 것 없는 환경이었지만, 가족의 불화 속에서 행복하지 못했던 어린 시절을 보냈다고 고백했다.

오지헌은 지난 9일 방송된 MBN 예능프로그램 ‘당신이 아픈 사이’에 출연해 어린 시절부터 개그맨으로 데뷔하기까지의 이야기를 전했다.

이날 오지헌은 아버지가 1990년대 초반 유명 한국사 강사였다고 밝혔다. 그는 “아버지가 90년대 초반에 한국사 일타강사였다”며 “5개의 교실을 합친 곳에서 아침부터 저녁까지 강의하셨다. 당시 압구정 집 한 채가 2000만~3000만원 정도였는데 아버지 월수입이 5000만원 정도였다”고 말했다.

당시 생활 수준도 남달랐다며 “마당과 수영장이 있는 100평대 집에 살았다. 친구들이 우리 집 마당에서 텐트를 치고 놀기도 했다”며 “아버지에게는 운전기사도 따로 있었다”고 회상했다.

하지만 화려한 환경과 달리 가족의 분위기는 행복하지 않았다고 했다. 그느 “부잣집 아들로 남부럽지 않게 행복할 것 같지만 사실 행복하지 않았다”며 “아버지는 항상 일 때문에 바빴고 가족보다 일이 우선이었다”고 털어놨다.

이어 “어머니는 아버지가 가정에 충실하기를 바라셨는데 서로 불만이 쌓이면서 부부싸움도 점점 잦아졌다”며 “제가 고등학교 3학년이었을 때 부모님이 사이가 너무 안 좋아져 결국 이혼하셨다”고 말했다.

부모의 이혼 이후 오지헌의 삶도 크게 달라졌다. 어머니가 집을 나가면서 그는 아버지와 함께 살게 됐고, 심한 우울감으로 학업에도 어려움을 겪었다. 그는 “원래 성적이 나쁘지는 않았는데 아버지가 학원 강사로 톱 클래스 학생들을 많이 보셨다”며 “저를 무시하려고 한 말은 아니었겠지만 당시에는 무시하는 것처럼 들려 마음이 힘들었다”고 당시의 심경을 밝혔다.

수능을 치른 뒤에는 몰래 집을 나와 어머니를 찾아갔다. 그러나 이혼 후 어머니의 상황은 오지헌이 생각했던 것보다 훨씬 어려웠다.

그는 “어머니가 이혼 후 돈 한 푼 없이 집을 나오셔서 이모 집에서 살고 계셨다”며 “일하시던 분도 아니어서 하루 벌어 하루 먹고 사는 상황이었다. 저를 돌볼 수 있는 상황이 아니어서 기숙형 재수학원에서 1년을 지냈다”고 털어놨다.

어머니는 아들과 떨어져 지낸 것을 마음에 아파하며 자신이 번 돈을 아들의 교육비로 보탰다. 오지헌은 어머니의 도움으로 대학에 진학한 뒤 학비와 생활비를 마련하기 위해 아르바이트를 했다. 그러던 중 인생의 전환점을 맞았다. 그는 성대모사 대회에 참가해 대상을 차지했고, 상금으로 1000만원을 받았다.

오지헌은 “당시 성대모사 대회가 있었는데 상금이 1000만원이었다”며 “학비를 벌려고 참가했다가 대상을 받았다”고 말했다.

이후 오지헌은 2003년 KBS 공채 개그맨으로 데뷔했다. 독특한 외모와 재치 있는 입담을 앞세워 이름을 알렸고, 대한민국을 대표하는 개그맨 중 한 명으로 자리매김했다.

오랫동안 아버지와 절연했던 시간도 있었다.

그러던 중 할머니가 위독하다는 연락을 계기로 8년 만에 아버지를 다시 만났고, 이후 아내의 설득으로 아버지와의 관계를 조금씩 회복하게 됐다.

오지헌은 아버지를 다시 이해하게 된 계기에 대해 “사회에서 다양한 경험을 해보면서 아버지도 어느 정도 이해가 됐다”며 “나한테 신경을 안 쓴 게 아니라는 걸 내가 아빠가 되고 나서 이해하게 됐다”고 말했다.

화려했던 어린 시절의 이면에 가족의 갈등과 이혼이라는 아픔을 품고 살아온 오지헌. 이제는 자신도 한 가정의 아버지가 된 그는 오랜 시간이 흐른 뒤에야 부모의 마음을 조금씩 이해하게 됐다고 고백하며 깊은 여운을 남겼다.

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