화사, 젠슨 황 '샤라웃'에 "잘 모르는 분이셔서…"

그룹 '마마무' 멤버 겸 솔로 가수 화사가 세계적인 반도체 기업 엔비디아(NVIDIA)의 젠슨 황 CEO의 공개 응원에 대한 후일담을 전했다.

9일 방송된 SBS TV 예능물 '미운 우리 새끼'('미우새')에서 화사는 모델 한혜진과 만나 젠슨 황의 '샤라웃(shout-out·공개 언급)'에 얽힌 비하인드를 공개했다.

앞서 젠슨 황은 지난 6월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 화사의 가창력과 퍼포먼스를 극찬하며 신곡을 언급해 큰 화제를 모은 바 있다.

화사는 당시 폭발적이었던 주변 반응에 대해 "음악 방송 1위를 했을 때보다 더 많은 축하 문자를 받았다"며 "평소 주식이나 경제를 잘 몰라 처음엔 상황을 잘 이해하지 못했다"고 솔직히 털어놨다.

이어 "K-팝을 따로 공부하신 게 아닐까 싶을 정도로 믿기지 않았다"면서도 "출국 전까지 재차 언급하시는 모습을 보고 진심을 느껴 편지와 함께 앨범을 전해드렸다"고 밝혔다.

그는 편지에 "잘 몰랐지만 저를 사랑해 주시는 한 분이라는 사실만으로도 너무 행복하다"는 마음을 담았다고 덧붙였다.

<뉴시스>

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