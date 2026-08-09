포항 양식장 폭염 피해 속출… 고수온에 27곳서 약 30만마리 집단 폐사 초비상

장기간 이어진 폭염 등에 따른 고수온 영향으로 경북 포항지역 양식장에서 30만마리에 육박하는 물고기가 집단 폐사한 것으로 나타나면서 양식어가에 초비상이 걸렸다.

9일 포항시에 따르면 지난 7일 기준으로 관내 양식장 27곳에서 고수온 영향으로 강도다리와 넙치 등 물고기 27만7000마리가 폐사해 1억7500만원 가량의 피해가 난 것으로 집계됐다.

포항 한 양식장에 장기간 이어진 폭염등에 따른 고수온 영향으로 포항지역 양식장에서 30만마리에 육박하는 물고기가 집단 폐사한 것으로 나타났다. 포항시 제공

앞서 지난 3일 오후 2시를 기해 포항시 전 연안에는 고수온 주의보가 발령됐다.

또 지난 7일 기준 구룡포읍 하정리와 청하면 방어리 2곳의 수온은 각각 27.6도와 28.1도를 기록하는 등 연안 고수온 현상은 지속하고 있다.

포항시는 양식장 고수온 피해를 최소화하기 위해 예산 40억원을 들여 액화 산소 및 순환펌프 지원, 비상 발전기 등 대응 물품·장비 확충 등에 나서고 있다.

또 관계기관과 합동 피해조사반을 운영해 피해 규모를 신속히 파악하고, 폐사체 수거·처리 등 피해 복구 지원에도 만전을 기할 방침이다.

지난 7일 박용선 포항시장, 이상휘 국회의원(포항 남울릉), 황종우 해양수산부 장관 등은 남구 호미곶면에 있는 피해 양식장을 찾아 현장을 둘러보고 어업인들과 추가 피해 예방 등 방안을 논의했다.

박용선 시장은 "피해 어업인들에게 필요한 지원이 신속히 이뤄질 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

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