허경환 연애 하나…양세형 "내가 들은 게 있어서 그래"

코미디언 양세형이 허경환이 연애 중이라고 의심한다.

양세형은 9일 방송하는 MBC TV 예능프로그램 '최우수산'에서 허경환을 추궁하며 연애 여부를 묻는다.

지난 방송에서 허경환은 양세형과 영화 '호프'에 관해 얘기했다. 다만 허경환은 '호프'를 누구와 함께 봤는지 말하지 않아 양세형 의심을 샀다.

양세형은 이날도 "'호프' 누구랑 봤냐. 내가 들은 게 있어서 그렇다"고 말한다.

출연진은 허경환 연애에 관심을 보이며 질문을 퍼붓는다.

허경환은 키가 작은 자신과 달리 비율이 좋은 사람이 좋다고 말한다.

그러자 출연진은 또 한 번 '호프'를 함께 본 사람에 대해 궁금해 한다.

이날 방송에서 허경환·양세형·유세윤·장동민·붐은 한반도 정중앙에 있어 기운이 세다고 알려진 마니산에서 마지막 추억을 쌓는다.

함허동천 계곡에서는 물풍선을 골인 지점까지 흘려보내는 레이스를 펼치고, 가장 늦게 도착한 꼴찌와 꼴찌가 선택한 한 명이 참성단 등산에 나선다.

<뉴시스>

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