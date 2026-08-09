한수원 사장, 원전 폭염 현장 점검…“근로자 안전 최우선”

김회천 한국수력원자력 사장이 7일 고리원자력본부를 찾아 폭염에 취약한 현장을 직접 점검하고 현장 근무자 안전 확보에 나섰다.

한수원은 9일 정부의 폭염 중대경보 대응에 발맞춰 발전설비를 안정적으로 운영하고 현장 근로자 안전을 최우선으로 보호하기 위한 취지라고 밝혔다.

7일 김 사장이 폭염 속 전력수급과 현장 안전 점검을 진행 중이다. 한수원 제공

김 사장은 발전소 내 폭염 취약 작업구역에서 작업자들의 건강 상태와 작업환경을 점검하고 온열질환 예방을 위한 보호조치가 현장에서 실효성 있게 이행되는지 확인했다. 아울러 공용 휴게시설에 마련된 ‘무더위 쉼터’ 운영 현황을 살피며 현장 근무자들의 건의사항을 청취했다. 주제어실도 방문해 교대 근무자들을 격려했다.

한수원은 폭염에서 근로자 건강고 안전을 지키기 위해 지난달 6일부터 지난 1일까지 진행된 정부의 산업 안전보건 강조기간이 끝난 이후에도, 자체적으로 이를 이달 31일까지 연장해 운영 중이다.

김 사장은 “무더위 속에서도 안전하게 일할 수 있는 작업환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다”며 “현장 중심의 선제적인 폭염 대응으로 종사자 건강과 안전을 지키고, 국민에게 안정적인 전력을 공급할 수 있게 최선을 다하겠다”고 말했다.

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