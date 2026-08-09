급성뇌출혈 이진호 퇴원…"안정 취하는 중"

급성 뇌출혈로 쓰러져 입원 치료를 받아온 코미디언 이진호가 퇴원했다.

소속사 SM C&C는 9일 "이진호가 퇴원 후 안정을 취하고 있다"고 했다.

이진호는 지난 4월 급성 뇌출혈로 서울 한 대학병원에서 치료와 재활을 해왔다. 그는 지난 5월께 퇴원한 것으로 알려졌다. 현재 일부 마비 증세가 남아 있어 의사소통에 불편함이 있긴 하지만 가벼운 대화가 가능하고 조금씩 움직일 수 있는 상황이라고 전해졌다.

한편 이진호는 오는 14일 수원지방법원 여주지원에서 열리는 불법도박 및 도로교통법 위반(음주운전) 혐의 첫 재판에 참석한다.

수원지방검찰청 여주지청은 지난 5월 29일 이진호를 불구속 기소했다.

검찰에 따르면, 이진호는 지난해 9월 24일 새벽 음주 상태로 인천에서 양평까지 약 100㎞를 음주운전 했다. 당시 이진호 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 0.11%로 측정됐다.

이진호는 인터넷 불법 도박 사이트 등을 통해 수 차례 도박을 한 혐의도 받고 있다.

<뉴시스>

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