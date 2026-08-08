서울 면목동서 칼부림…지인 사이 60대 2명 숨져

서울 중랑구 면목동에서 서로 알고 지내던 60대 남성 2명이 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생했다.

8일 서울 중랑경찰서와 소방당국에 따르면 이날 오전 4시께 서울 중랑구 면목동의 한 주택에서 60대 남성 2명이 흉기에 찔린 채 발견됐다.

소방당국은 "한 명은 오른쪽 목, 한 명은 복부에 자상을 입었다"는 신고를 받고 현장에 출동했다.

당시 두 남성은 모두 심정지 상태였으며, 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

사망한 두 남성은 서로 알고 지내던 사이인 것으로 파악됐다.

인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인한 결과 사건 발생 당시 두 남성 외에 현장으로 들어간 사람은 현재까지 확인되지 않은 것으로 파악됐다.

다만 경찰은 두 남성이 서로 흉기를 휘둘렀을 경우를 포함해 모든 가능성을 열어두고 수사 중이다.

경찰은 현장에서 범행 도구로 추정되는 흉기 1점을 확보했으며, 추가 감식도 진행할 예정이다.

아울러 국립과학수사연구원에 두 남성의 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인 등을 확인할 방침이다.

<뉴시스>

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