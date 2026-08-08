[속보] 강원 동해안, 시간당 80mm ‘물폭탄’…도로 침수·계곡 고립 잇따라

강원 동해안 지역에 시간당 80mm가 넘는 강한 집중호우가 쏟아지며 도로 침수와 교통사고, 피서객 고립 등 피해가 잇따르고 있다.

8일 오전 강원 강릉지역에 시간당 최대 81.4㎜의 폭우가 쏟아진 가운데 원대로의 한 주택 담벼락이 무너져 있다. 강원특별자치도소방본부 제공

8일 기상청 등에 따르면 강릉 용강동에서는 시간당 최대 81.4㎜의 비가 내렸다. 오전 9시 12분 기준 직전 1시간 강수량은 용강동 70.1㎜, 사천면 방동리 45㎜를 기록했다.

폭우에 기상청은 오전 9시 5분을 기해 강릉 평지에 발효 중이던 호우주의보를 호우경보로 격상했다. 이어 오전 9시 14분 강릉시 중앙동 일대에 시간당 50mm 이상의 강한 비로 침수 우려가 커지자 긴급재난문자가 발송됐으며, 오전 9시 20분에는 동해 평지에도 호우경보가 내려졌다. 동해시는 재난안전대책본부를 비상 2단계로 격상하고 침수 우려가 있는 굴다리와 하천변 출입을 전면 통제했다.

빗길 사고와 구조 작업도 연이어 발생했다. 오전 10시 10분쯤 강릉시 성산면 영동고속도로 강릉 방향 대관령 7터널 인근에서 차량 여러 대가 빗길에 추돌해 3명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 앞서 오전 9시 45분쯤에는 강릉시 원대로의 한 주택 담벼락이 무너졌으나 다행히 인명 피해는 없었다.

인제군 북면 용대리 백담사 주차장 인근 계곡에서는 물놀이하던 피서객 7명이 갑자기 불어난 물에 고립되는 사고가 발생했다. 신고를 받고 출동한 소방 당국은 장비 9대와 인력 30명을 투입해 수평 로프와 보트를 이용, 사고 발생 1시간 30여 분 만에 7명 전원을 무사히 구조했다.

오후 1시 기준 일 강수량은 산지의 경우 강릉 도마 87.5mm, 고성 미시령터널 84.5mm, 강릉 연곡면 67mm를 기록했다. 해안 지역도 양양 하조대 73.5mm, 강릉 여찬 71.5mm, 동해 천곡 64mm의 누적 강수량을 보이고 있다.

이번 비로 동해안의 폭염은 다소 주춤해졌으나, 비바람 여파로 주요 해수욕장은 파라솔이 접히고 피서객 발길이 끊겨 한산한 모습을 보였다. 반면 강원 내륙은 낮 기온이 35도 안팎까지 오르는 무더위 속에 폭염특보가 유지돼 도내 날씨가 극명한 대비를 이뤘다.

기상청은 향후 강원 동해안과 산지에 50~100mm, 많은 곳은 150mm 이상의 비가 더 내릴 것으로 내다봤다. 기상청 관계자는 "짧은 시간에 강한 비가 내리면서 계곡과 하천물이 급격히 불어날 수 있는 만큼 위험 지역 접근을 자제해 달라"고 당부했다.

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