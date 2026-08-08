야구인가 농구인가…덕수고, 봉황대기서 대구북구SC에 42-0 승리

전국고교야구대회에서 '42-0'이라는 믿기 어려운 스코어가 나왔다.



덕수고는 8일 서울 광진구 구의구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전에서 대구북구SC를 42-0, 5회 콜드게임으로 꺾었다.



덕수고는 1회 5점, 2회에 3점을 뽑았고 3회에 10점을 추가하며 18-0으로 앞섰다.

대한야구소프트볼협회 제공.

그리고 4회에 무려 21득점한 뒤 5회에 3점을 더했다.



이날 덕수고는 팀 안타를 34개나 기록했고, 볼넷을 12개 얻었다.



7번 타자 유격수로 나선 홍주용은 4회에 홈런 2개를 터뜨리는 등 6타수 6안타 3타점 4득점을 기록했다.



조원빈은 6타수 6안타 5타점, 박종혁은 5타수 5안타 3타점을 올렸다.



선발 투수 최희성은 5이닝 동안 2피안타 무사사구 무실점을 기록했고, 15개의 아웃카운트 중 12개를 삼진으로 잡았다.



대구북구SC의 세 번째 투수로 나선 이현준은 1이닝 동안 3개 홈런을 포함해 20개 안타를 허용하고 21실점했다.



덕수고는 지난 4월 신세계 이마트배 전국고교야구대회와 지난 달 대통령배 전국고교야구대회에서 우승한 고교야구 최강팀이다.

대한야구소프트볼협회 제공.

반면 대구북구SC는 2024년 창단한 스포츠클럽팀으로, 소속 선수 대부분이 야구를 전문으로 하는 소위 '엘리트 선수'가 아니다.



대구북구SC는 올해 치른 15경기에서 모두 콜드게임으로 졌다.



봉황대기는 별도의 예선 없이 전국의 모든 고교 팀이 참가할 수 있는 대회다. 이 때문에 출전팀들의 전력 차이가 큰 편이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지