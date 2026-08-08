민주당 전대 제주 연설회… ‘배신자론’·‘신천지 의혹’ 두고 정청래·김민석 거친 공방

더불어민주당 김민석·정청래·송영길 당 대표 후보(연설 순)가 8·17 전당대회 2주 차 순회 경선이 시작된 8일 제주도에서 4·3 정신을 강조하며 지지를 호소했다.

송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보들과 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행(오른쪽 두 번째)이 8일 제주시 오등동 헤리티크제주에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회 당대표·최고위원 후보자 제주 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

김·송 후보는 오전 헤리티크 제주에서 열린 제주 합동연설회에서 당내 갈등 종식과 화합을 강조하면서도 정 후보에 대한 공세를 이어나갔다.

정 후보는 자신을 향한 공격을 ‘언더독’ 프레임으로 대치하며 당심에 호소하며 김 후보를 향한 ‘배신자론’을 주장했다.

김 후보는 이날 연설에서 “당 대표가 되면 당의 모든 경선 갈등을 완전히 ‘제로’로 만들기 위한 노력을 확실하게 시작하겠다”며 “단단하게 확장하고 그 우에 보수, 진보, 중도 모든 유능한 세력을 하나로 만들어 내겠다”고 밝혔다.

아울러 당의 화합을 위한 ‘당원 구조 정상화’ 필요성을 강조하며 이중 당적, 비자발 입당, 유령 당원 문제 등을 해결하겠다고 약속해다.

한편 김 후보는 정 후보가 대표로 재임할 당시 조국혁신당과 합당 제안을 전격 발표했다 무산된 것에 대해 “폭탄선언하고 망가지는 논의”라고 비판한 뒤 “혁신당과의 상생·화합·협력 논의도 시작하겠다”며 “절차는 민주적이고, 과정은 숙의적이고, 결과는 민주당과 혁신당과 민주 진영 모두에게 가장 아름다운 결과를 만들어 내겠다”고 강조했다.

정 후보는 김 후보가 이날 화합을 강조한 것을 두고 “반명, 분열주의, 신천지의 3대 비밀 연합이 이번 전당대회에 본질이라면서 덮어두는 것인가”라며 “뻔뻔하다”고 비판했다.

그러면서 “최소한 이것(신천지 의혹 제기)에 대해 사과부터 하고 ‘내가 앞으로 잘할 테니 화합하자’ 얘기해야 순서”라며 “당 대표가 되면 김민석 의원은 윤리 감찰을 통해 신천지가 민주당과 아무 상관이 없다는 것을 증명해 주시길 바란다”고 요구했다.

정 후보는 이날 2002년 ‘후단협’(후보단일화협의회) 사태를 거듭 소환하며 “당과의 의리, 이 대통령과의 의리는 김민석이 아니라 정청래가 지킬 것”이라며 당원들을 향해 “2대 1, 3대 1, 4대 1로 두들겨 맞고 피 철철 흘리며 오직 당원만 믿고 여기까지 달려왔다. 정청래를 지켜달라”고 호소했다.

송 후보는 전임 대표였던 정 후보를 겨냥해 “당정 간의 엇박자가 연일 뉴스 1면을 장식하고 있는데 대통령을 이렇게 외롭게 두고 어떻게 총선을 이길 수가 있겠나”라고 반문했다.

이어 정 후보가 최근 ‘꽃이 지고 나서야 봄인 줄 알았다’며 노무현 전 대통령을 기린 것과 관련해 “이재명 가고 나니까 봄인 줄 알았다고 또다시 눈물을 흘려서는 안 된다”고 지적했다.

송 후보는 조희대 대법원장 탄핵을 통한 ‘사법개혁’ 완수를 주장했다. 그는 “조 대법원장은 대법관 후보 4명을 추천받고 반년째 제청하지 않고 있다”며 “검찰 개혁은 마무리됐고 사법개혁은 저 송영길이 마무리하겠다”고 강조했다.

후보들 모두 제주 4·3 사건의 정신도 강조했다.

김 후보는 “대한민국에서 제주에 대한 폄하의 역사를 끝낼 수 있다는 것을 보여주는 게 바로 우리 여기 모인 우리들의 역사적인 사명”이라고 말했다.

정 후보 역시 제주 4·3 사건을 모티프로 한 가수 안치환의 ‘잠들지 않는 남도’를 부르며 연설을 시작했다.

호남 출신의 송 후보는 “국가폭력에 의해 희생당했으면서도 뒤따르는 차별과 멸시에 서러운 울음조차 낼 수 없었던 역사를 제주와 광주는 공유하고 있다”며 “그 통한의 역사는 제게도 깊게 새겨져 있다”고 했다.

이날 오후에는 인천 남동체육관에서 당 대표·최고위원 후보들의 합동연설회가 이어진다.

연설회 종료 후에는 지난 4∼7일 진행된 제주·인천 권리당원 투표 결과가 발표된다.

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