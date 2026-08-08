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천하람, 현역 의원 최초 논산훈련소 입소…2박3일 신병교육

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김지연 기자 delays@segye.com

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훈련병들과 숙식하며 애로사항 청취
종합각개전투·20㎞ 야간행군 등 훈련 참여

개혁신당 천하람 원내대표가 현역 국회의원으로는 처음으로 충남 논산 육군훈련소에 입소해 훈련병들과 신병교육을 받는다.

개혁신당 천하람 원내대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스
개혁신당 천하람 원내대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

 

8일 천 원내대표 의원실에 따르면 국회 국방위원회 소속인 천 원내대표는 오는 12일부터 2박3일 일정으로 육군 27신병교육연대에 입소한다.

 

천 원내대표는 입소 첫날 전투복과 장구류, 보급품 등을 지급받는다. 이후 다른 훈련병들과 같은 조건에서 생활하며 숙식을 함께할 예정이다.

 

이튿날 오전에는 종합각개전투 훈련에 참여하고 밤에는 20㎞ 야간행군에 나선다. 불침번 근무도 맡는다. 이들 일정은 통상 신병교육 4∼5주 차에 진행되는 과정이다.

 

현역 국회의원이 군부대를 방문해 병영생활을 체험한 사례는 있지만 훈련소에 입소해 훈련병들과 숙식하며 신병교육을 받는 것은 이번이 처음인 것으로 전해졌다.

 

이번 일정은 천 원내대표 측이 군에 먼저 제안해 성사됐다. 천 원내대표는 훈련병들과 직접 생활하면서 군 복무 중인 20대 청년들의 애로사항을 들을 계획이다.

 

천 원내대표는 “2박3일이라는 짧은 기간이지만 폭염 속에서도 힘든 훈련을 받고 있는 신병들과 고락을 함께하고자 계획한 일정”이라며 “우리 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 청춘의 시간을 희생하고 헌신하고 있는 전 군에 감사드리는 마음으로 훈련에 임하겠다”고 밝혔다.

 

변호사 출신인 천 원내대표는 대한법률구조공단에서 공익법무관으로 군 복무를 마쳤다.


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