이임생이 밝힌 홍명보 선임 내막…"정몽규, TD판단 믿는다고 해"

이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 자신이 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임을 전적으로 주도했다는 의혹에 억울함을 내비치면서 당시 정몽규 전 회장이 내린 구체적 지시를 공개했다.



월드컵 이후 경찰 수사망이 홍 전 감독 선임 당시 부당한 개입이 있었는지로 좁혀지는 상황에서 '키맨'인 이 전 이사가 직접 사실관계를 밝힌 건 이번이 처음이다.

정해성 전 전력강화위원장(왼쪽), 홍명보 전 감독(가운데), 이임생 전 이사(오른쪽). 연합뉴스

8일 연합뉴스 취재에 따르면 이 전 이사는 지난 4일 문화체육관광부·축구협회 분쟁을 심리하는 서울고등법원에 제출한 소송 참가 신청서에 자신이 기억하는 홍명보 감독 선임 '막전막후'를 서술했다.



지금까지 그의 증언은 2024년 국회 문화체육관광위원회 현안 질의에 출석했던 때에 머물러있었다.



당시 쏟아지는 질타 속 이임생 전 이사의 증언은 완결성이나 구체성이 떨어졌다는 평가가 나왔는데, 이번엔 서면 형식으로 사실관계를 정돈해 주장했다.



이 전 이사는 자신이 2024년 대표팀 사령탑 선임을 직접 맡게 된 건 정해성 당시 국가대표전력강화위원장의 갑작스러운 연락 두절 때문이었다고 적었다.



당시 정해성 위원장은 3인의 후보 가운데 홍명보를 최종 후보자로 낙점해 보고했다가 정몽규 회장에게 반려에 가까운 반응을 듣고서는 돌연 잠적한 것으로 알려져 있다.



그러자 정 전 회장이 자신에게 '3인 모두에 대해 계약이 가능하도록 면담하고 오라'고 지시했다는 게 이 전 이사의 설명이다.



정몽규 전 회장의 구체적 발언도 공개했다.



'홍 전 감독을 포함해 모든 후보자를 선입견 없이 검토하라', '누구와도 계약할 수 있도록 완성도 높게 협상해달라' 등의 지시를 했다는 것이다.



아울러 정 전 회장이 "한국 축구를 위한 이임생 TD(테크니컬 디렉터·기술총괄이사)의 판단을 믿는다"고 메신저를 통해 전해왔다고 한다.



이임생 전 이사는 앞선 지시들과 이 말을 종합해 정몽규 전 회장의 뜻이 곧 한국 축구에 대한 후보자들의 진정성을 자세하게 확인하라는 취지로 이해했다고 주장한다.



후보자들이 다른 외국팀을 상대로 협상력을 높이려 축구협회를 디딤돌로 삼은 것은 아닌지 등 실제 의향을 직접 살피라는 뜻으로 이해하고, 자신은 3인 모두와 면담을 성사하려 최선을 다했다는 것이다.



하지만 이 전 이사가 나서기 전부터 면담 일정이 잡혀있던 거스 포옛, 다비드 바그너 감독과 달리 홍명보는 당시 거듭된 면담 제안을 거절한 상태였다.



누구와도 계약이 될 여건을 마련해놓으라는 정 전 회장 말을 '반드시 후보자와 면담하라'는 뜻으로 받아들인 이 전 이사는 지시대로 하려면 홍명보와 꼭 만나야 한다고 생각했다고 한다.



게다가 정해성 체제의 전력강화위가 홍명보를 최우선 협상 대상으로 낙점한 상태였다.



이에 이 전 이사는 널리 알려진 '빵집 회동'을 했다.



홍명보와 인연이 있던 최영일 당시 협회 부회장에게 주선을 부탁한 끝에 늦은 밤 홍명보 자택 근처 베이커리에서 만나는 데 성공한 것이다.



홍명보가 다음 날 "소속인 현대 구단에서 날 풀어준다면 대표팀 감독직을 수락하겠다"고 전해오자, 정 전 회장에게 그대로 보고했다고 이 전 이사는 밝혔다.



그러자 정 전 회장은 곧장 "그러면 홍명보 감독으로 하라. 자세한 건 김정배 부회장과 상의하라"고 지시했다고 한다.



이후 김 부회장이 정 전 회장과 소통을 마쳤다며 내정 발표·계약 상황 등 후속 실무를 발 빠르게 지시했다는 게 이 전 이사의 설명이다.



문화체육관광부 차관 출신인 김정배 부회장은 당시 협회 부회장단 가운데 유일한 상근직으로 실무를 총괄했다.



정몽규·김정배·이임생은 문화체육관광부가 2024년 축구협회 대상 감사를 통해 적어도 자격정지 이상 중징계가 마땅하다고 결론 낸 인물들이다.



문체부는 홍명보 감독 선임에 관여한 이임생의 행보가 사실상 최종 후보자를 '추천'한 것이라고 판단했다. 그럴 권한이 없는데도 임의적인 판단을 했다는 것이다.



이임생 전 이사가 이번 소송에 참여하려는 건 문체부가 사실관계를 잘못 해석했다고 보기 때문이다.



기술직 최고 임원으로서 협회 직제규정에 따라 수뇌부 지시를 수행했을 뿐, 추천과 같은 임의적 행위를 한 적이 없다는 것이다.



이 전 이사의 법률대리인은 "이미 (전력강화위에서) 추천된 최종 후보자 3인을 만나 대표팀 감독직에 대한 의향을 타진해 축구협회와 구체적 계약 조건 조율·협상이 가능하도록 면담한 것"이라고 주장했다.



이어 "문체부는 권한 없이 감독을 추천했다고 사실관계를 그르게 판단한 뒤 징계를 요구하고 있다"고 강조했다.



이 전 이사는 최근 경찰 조사에서도 이 같은 취지로 진술한 것으로 파악됐다.



서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 정몽규 전 회장이나 이임생 전 이사 등 임원이 홍명보 전 감독이 선임되도록 지위를 이용해 부당하게 개입했는지 들여다보고 있다.



수사팀은 당시 전력강화위원을 맡았던 축구계 인사들과 이사회를 구성했던 전직 임원들을 소환한 데 이어 지난 5일 홍명보 전 감독까지 피의자 신분으로 조사했다.



아울러 이들에게 확인한 진술을 토대로 다음 날엔 천안 소재 축구협회 사무실, 서울 종로구 축구회관을 비롯한 등지에 압수수색을 진행했다.



수사팀은 협회의 각종 행정 서류뿐 아니라 당시 전력강화위·이사회 구성원이었던 인사들이 사용했던 노트북 등 기기도 확인해 전자 자료도 챙겨간 것으로 알려졌다.



수사팀이 적용한 업무방해 혐의 입증을 위해서는 정 전 회장 등이 지위 등을 활용해 전력강화위나 이사회 등 협회 기구의 업무를 방해했는지가 규명돼야 한다.

<연합>

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