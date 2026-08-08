세계최고령 도전 119세…"오래 살려면 일하고 건강하게 먹어라"

세계 최고령 생존자 기록에 도전한 코스타리카 119세 어르신이 장수를 위한 지극히 평범한 진리를 다시 일깨워줬다고 아르헨티나 매체 인포바에가 7일(현지시간) 보도했다.



주인공은 코스타리카에 거주하는 호세 플로레스다.

119세 생일을 맞은 호세 플로레스. 온라인 캡처

1907년 7월 11일생인 그는 어려서 부모님을 여의고 평생 농촌에서 육체노동을 하며 살아왔다. 현재 청력이 다소 떨어지고 무릎 관절이 닳아 보행 보조기를 사용하지만, 매일 산책을 하고 이웃들과 인사를 나누는 일상을 이어가고 있다. 증손녀 헬렌 플로레스가 그의 곁에서 생활을 돌보고 있다.



국제 장수 인증 기관인 노인학연구그룹(GRG)은 현재 그의 나이와 출생 기록을 검증하고 있다. 인증이 완료되면 플로레스는 공식 세계 최고령 생존자가 될 가능성이 크다.



현재 공식 최고령 생존자는 영국 할머니 에설 캐터햄으로, 오는 8월 21일 117세가 된다. 공식 최고령 할아버지는 113세인 브라질의 주앙 마리뉴 네투다. 역사상 최고령 기록은 122년 164일을 살고 1997년 사망한 프랑스의 잔 칼망이 보유하고 있다.



플로레스의 식단은 특별하지 않다. 아침에는 쌀과 콩을 함께 볶아 만든 코스타리카 전통 음식 '가요 핀토'에 신선한 치즈와 요리용 바나나를 튀겨 먹는 것이 전부다. 건강보조식품이나 특별한 식이요법도 하지 않는다.



그는 장수 비결로 "열심히 일하고, 신을 믿으며, 건강하게 먹는 것"을 꼽았다.



전문가들은 그의 중미식 전통 식단 자체보다 그가 살아온 생활 습관에 주목한다. 플로레스는 113세까지도 하루 약 1㎞를 걸어 마을 노인센터를 찾을 만큼 활동적인 생활을 이어왔다.



그가 거주하는 과나카스테주는 세계적인 장수 지역인 '블루존(100세 이상 장수 인구가 통계적으로 많은 지역)'으로 알려진 니코야 반도와 인접해 있다.



이 지역 주민들은 곡물과 콩류, 채소 위주의 식사를 하고, 농사와 집안일 등 일상에서 꾸준히 몸을 움직이며, 가족과 공동체 중심의 삶을 유지하는 공통점을 보인다.



하지만, 플로레스는 젊은 시절 고향을 떠나 100세가 넘긴 뒤인 2024년에서야 고향으로 돌아왔기 때문에 일부 연구자들은 그는 블루존의 산물이 아니며 이를 직접적인 장수 비결로 해석해서는 안 된다는 의견도 있다.



장수 연구자인 댄 뷰트너는 덴마크 쌍둥이 연구 등을 근거로 장수의 약 75%는 생활환경과 생활 습관의 영향을 받으며 유전적 요인은 20~25% 수준이라고 설명한다.



최근 이탈리아 사르데냐 블루존 연구에서도 사회적 관계와 심리적 안정, 새로운 경험에 대한 개방성이 건강한 노화와 관련이 있는 것으로 나타났다.



전문가들은 특정 음식 하나가 장수를 보장하는 것은 아니며, 규칙적인 식사와 꾸준한 신체 활동, 공동체와의 교류, 심리적 안정이 복합적으로 장수에 기여하는 것으로 보고 있다고 인포바에는 전했다.

<연합>

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