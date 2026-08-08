'서준맘' 박세미, 연하 남자친구와 열애 "결혼 생각도"

코미디언 박세미가 열애 사실을 고백했다.

6일 유튜브 채널 '입만열면'에는 김지유, 박세미가 게스트로 출연한 웹 예능 '트루만쇼'의 영상이 공개됐다.

박세미. 유튜브 캡처

영상에서 MC 이용진은 박세미에게 남자친구가 있냐고 물었고 박세미는 "있다"고 답했다.

거짓말 탐지기 측정 결과 '진실'이 나오자 박세미는 "최초 공개다. 내 유튜브에서도 이야기 안 했다"고 말했다.

그는 "한 살 연하고 연예계 종사자는 아니다"라며 1년 반 정도 교제했다고 했다.

박세미는 트레이너 소개로 남자친구를 만나게 됐다면서 "'연애하고 싶어요'가 아니라 '아기 낳고 싶어요'라고 얘기를 많이 해서 주변에서는 나를 부담스러워하고, 이미 아이가 있는 사람으로 오해해 소개를 꺼린다고 얘기했다"고 했다.

남자친구에 대해 "처음부터 외모도, 성격도 너무 마음에 들었는데 그 친구는 아니었다더라"며 "예전에 '서준맘' 영상을 보면서 '이 사람은 누구랑 결혼할까'라고 생각했다는데 본인이 될 줄은 몰랐다고 하더라"고 했다.

그러면서 "실제로 만나보니 훨씬 여성스럽다고 했다"며 "요리도 자주 해준다"고 애정을 드러냈다. 또 박세미는 '남자친구와 결혼 생각이 있느냐'는 질문에도 "네"라고 답해 눈길을 끌었다.

<뉴시스>

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