부산시, 해수부 신청사 부지 동구 선정 환영…"행정지원 총력"

부산시는 6일 해양수산부 신청사 건립 부지가 동구 북항 1단계 재개발 부지로 선정된 데 대해 해수부 결정을 존중하며 신속한 행정지원에 나서겠다고 밝혔다.

부산항 북항 1단계 재개발사업 부지. 해양수산부 제공



해수부는 그간 부지 선정 심사위원회를 통해 강서구, 남구, 동구, 중구의 제안서를 평가한 결과 동구 북항 1단계 부지가 교통 접근성, 부지 확보, 타 기관의 집적 면에서 우수하다고 판단했다.



이에 부산시는 2030년까지 해수부 신청사가 차질 없이 건립되도록 도시계획, 교통 인프라 구축, 신축 관련 인허가 등 행정적 지원에 나설 방침이다.



북항 재개발 부지 내 해수부 신청사가 건립되면 유관기관, 기업이 한데 모여 해양산업 생태계 조성이 가속할 것으로 기대된다고 시는 밝혔다.



전재수 시장은 "해수부와 협력해 신청사 건립뿐만 아니라 북극항로 시대를 선도할 해양 수도권 완성에 역량을 집중하겠다"며 "해수부 이전 효과가 부산 전역의 균형발전으로 이어지도록 행정력을 기울이겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지