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72세 박정수의 아침 식단…노년 건강에 좋은 이유

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김지연 기자 delays@segye.com

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블루베리·그릭요거트·꿀 조합…단백질·식이섬유·항산화 성분 고루 섭취

나이가 들수록 한 끼 식사의 질이 중요해진다. 근육량은 줄고 식사량은 감소하기 쉬워 적은 양으로도 단백질과 식이섬유 등 필요한 영양소를 고루 섭취해야 한다.

배우 박정수. 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처
배우 박정수. 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처

 

배우 박정수(72)는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’에 공개한 영상에서 그릭요거트에 블루베리와 꿀을 곁들인 아침 식단을 소개했다. 그는 “요새 블루베리가 제철”이라며 “그릭요거트에 블루베리를 씻어서 넣고, 조금 더 묽게 먹고 싶으면 꿀을 넣는다”고 말했다. 이어 “아침으로 먹으면 좋다”고 덧붙였다.

 

◆ 블루베리 속 안토시아닌…항산화 성분 풍부

블루베리에는 안토시아닌을 비롯한 폴리페놀 성분이 풍부하다. 안토시아닌은 활성산소로 인한 산화 스트레스를 줄이는 데 도움을 주는 대표적인 항산화 성분이다.

 

국제학술지 ‘미국임상영양학저널(The American Journal of Clinical Nutrition)’에 발표된 연구에 따르면 블루베리를 꾸준히 섭취한 사람은 혈압이 낮아지고 인지기능도 개선되는 것으로 나타났다.

 

연구진은 65∼80세 건강한 성인 61명을 두 집단으로 나눠 12주간 한쪽에는 동결건조 야생 블루베리 분말을, 다른 쪽에는 블루베리 성분이 없는 비교용 분말을 매일 섭취하게 했다. 그 결과 블루베리 섭취군은 비교군보다 24시간 평균 최고혈압이 3.59㎜Hg 낮았으며, 단어 회상 검사 등 일부 인지기능 평가에서도 더 높은 점수를 기록했다. 

블루베리에는 안토시아닌을 비롯한 폴리페놀 성분과 식이섬유가 풍부하다. 클립아트코리아
블루베리에는 안토시아닌을 비롯한 폴리페놀 성분과 식이섬유가 풍부하다. 클립아트코리아

 

블루베리에는 식이섬유도 풍부하다. 식이섬유는 장운동을 원활하게 하고 포만감을 유지하는 데 도움을 준다. 생과나 냉동 블루베리를 통째로 먹으면 과육과 껍질에 들어 있는 식이섬유를 함께 섭취할 수 있다.

 

◆ 단백질 풍부한 그릭요거트…포만감 오래 유지

그릭요거트는 일반 요거트보다 유청을 더 제거해 농도를 높인 발효유다. 일반 요거트보다 단백질 함량이 높은 제품이 많아 근육량이 감소하기 쉬운 노년층의 단백질 섭취에 도움이 될 수 있다. 단백질 함량이 높아 포만감이 오래 유지되는 것도 장점이다.

 

요거트에는 단백질뿐 아니라 칼슘과 인 등 뼈 건강에 필요한 영양소도 들어 있다. 그릭요거트의 칼슘 함량은 제조 방식에 따라 달라 일반 요거트보다 낮은 제품도 있다. 유청을 걸러내는 과정에서 칼슘을 비롯한 일부 영양소가 함께 빠질 수 있기 때문이다.

그릭요거트는 일반 요거트보다 단백질 함량이 높은 제품이 많아 포만감 유지에 도움이 된다. 클립아트코리아
그릭요거트는 일반 요거트보다 단백질 함량이 높은 제품이 많아 포만감 유지에 도움이 된다. 클립아트코리아

 

그릭요거트에 든 유산균은 장내 미생물 균형을 유지하고 소화를 돕는 역할을 한다. 그러나 모든 제품이 같은 효과를 내는 것은 아니다. 미국 국립보건원(NIH)에 따르면 프로바이오틱스 효과는 균주의 종류와 섭취량 등에 따라 달라진다.

 

과일 맛 제품은 당류 함량이 높은 경우가 있어 무가당 제품을 고르는 것이 좋다.

 

◆ 꿀은 빠른 에너지 공급…폴리페놀 성분도 풍부

꿀은 포도당과 과당이 주성분인 천연 감미료다. 소화·흡수가 쉬운 단순당이어서 기력이 떨어졌을 때 빠르게 에너지를 보충할 수 있다. 그릭요거트에 섞어 먹으면 신맛을 줄이고 단맛을 더해준다.

꿀은 포도당과 과당이 주성분인 천연 감미료로 폴리페놀 성분도 함유하고 있다. 클립아트코리아
꿀은 포도당과 과당이 주성분인 천연 감미료로 폴리페놀 성분도 함유하고 있다. 클립아트코리아

 

꿀에는 플라보노이드와 페놀산을 비롯한 다양한 폴리페놀 성분과 칼륨·마그네슘 등 미네랄도 소량 들어 있다. 폴리페놀 성분은 항산화·항염 특성을 지닌 것으로 알려져 있다.

 

세계보건기구(WHO)는 꿀·시럽·과일주스 등에 들어 있는 당을 ‘유리당’으로 분류하고 하루 총 에너지 섭취량의 10% 미만, 가능하면 5% 미만으로 제한할 것을 권고한다.


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