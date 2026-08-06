충북도, '뇌물수수 전력자' 대외협력보좌관 임용 수순 논란

충북도가 뇌물수수 범죄 전력이 있는 인물을 대외협력보좌관(2급 상당)으로 임용할 의지를 보이고 있다. 이런 가운데 이 후보자에 관한 새로운 의혹이 불거지면서 논란이 확산하고 있다.

신용한 충북도지사는 6일 도청 브리핑룸 기자회견에서 “공직은 기본적으로 권한과 책임의 일원화라고 생각한다. 열심히 일하는 것으로 도민께 보답하는 것밖에 없다고 생각한다”며 박병국 전 경기도시장상권진흥원 상임이사의 대외협력보좌관 임용을 시사했다.

신용한 충북도지사가 6일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 있다. 충북도 제공

신 지사는 “(대외협력보좌관은) 계약 단위가 1년으로 도덕적인 하자가 다시 있다면 가차 없이 저도 책임을 지우겠다”며 “기회를 한 번 주고 성과로 보답해야 한다”고 말했다. 그러면서 “기존 과거 부분에 대해서는 당연히 통렬히 반성하고 미래 부분에서는 제대로 일하는 것으로 보답해야 한다”고 덧붙였다.

이날 박 후보자에 대한 새로운 의혹도 제기됐다. 김꽃임(제천1) 도의원은 보도자료를 통해 “박 후보자는 2021년 경기도시장상권진흥원 상임이사 재직 당시 경기도의 한 카페 욕설 등으로 업무방해 사건에 연루돼 직위 해제됐다”며 “도민의 신뢰를 얻지 못하는 인사는 성공할 수 없다”고 주장했다.

시민사회단체의 반발도 이어졌다. 충북참여자치시민연대는 지난 4일에 이어 이날도 성명을 발표했다. 이 단체는 성명에서 “박 후보자 임용에 대한 도민의 비판을 무겁게 받아들인다고 밝혔지만 채용 절차는 그대로 진행하고 있다”며 “박 후보자는 단독으로 면접에 참여해 ‘적격’ 판정을 받은 것으로 전해졌다”고 했다. 이어 “공직 재직 중 뇌물죄로 실형이 확정되고 파면된 인물을 왜 2급 상당의 고위공직자로 선택했느냐”며 “성과는 공직윤리를 대신할 수 없으며 어떠한 인맥도 공직부패 전력을 덮을 수 없다”고 지적했다. 시민사회단체인 공정한세상도 지난 4일 성명에서 “부패 전력자를 고위직에 앉히는 것은 정당화될 수 없다”고 주장했다.

경찰대 1기 출신인 박 후보자는 경찰청 대변인실 홍보담당관과 울산지방경찰청 차장(경무관), 주중국대사관 참사관 겸 영사 등을 지냈다. 경무관 재직 당시인 2012년 특정 업체로부터 금품을 받은 혐의로 기소돼 징역 2년 6개월을 선고받아 복역한 뒤 2015년 출소했다. 이재명 경기도지사 시절에는 경기도시장상권진흥원 상임이사에 임명돼 지역화폐 업무를 맡은 것으로 알려졌다.

도 관계자는 “임용점검위원회 등 절차가 남아 있어 이번 주 임용은 어려울 전망”이라며 “조만간 임용 여부가 결정될 것으로 보인다”고 말했다.

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