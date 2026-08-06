제주 읍면지역서 심야 주유소 시범 운영

제주 읍면지역에서 심야 주유소가 시범 운영된다.

제주도는 2026년 읍면지역 심야주유소 운영 시범사업에 참여할 주유소를 13일까지 공모한다고 6일 밝혔다.

제주도청 전경.

신청 대상은 공고일 현재 도내 읍·면 지역에서 정상적으로 영업 중인 주유소로, 이미 오후 8시 이후까지 운영하는 곳은 제외된다.

운영 시간은 주유소 여건에 따라 오후 8∼10시 2시간, 또는 오후 8∼11시 3시간 가운데 선택할 수 있다. 동절기에는 운영시간을 달리 정하는 것도 가능하다.

총 사업비는 8500만원으로, 선정된 주유소에는 오후 8시 이후 야간 운영에 필요한 인건비와 홍보비가 지원된다.

인건비는 근무자의 업무와 운영시간에 따라 1인 기준 시간당 2만3000원에서 3만원까지 지원되며, 운영시간 안내 현수막 제작 등 홍보비는 업소당 최대 20만원이 지원된다.

도는 지역별 야간 연료공급 여건과 신청 현황, 권역별 안배 등을 고려해 이달 중 주유소 5곳 이상을 선정해 오는 9월부터 12월까지 시범 운영한다.

이 사업은 늦은 시간 주유소를 찾기 어려워 주민은 물론 렌터카를 이용하는 관광객까지 불편을 겪던 지역의 야간 연료공급 공백을 메우기 위해 마련됐다. 도민 소통 플랫폼 ‘모두의 제주’에 접수된 생활민원 가운데 도민 불편 해소가 필요한 민원으로 선정돼 추진되는 생활밀착형 사업이다.

도는 시범 운영 성과를 검토해 향후 사업 추진 방향을 결정해 나갈 계획이다.

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