'빚투' 신용융자 잔고 7거래일 만에 증가… 28조원대

'빚투'(빚내서 투자) 지표인 신용거래융자 잔고가 하락세를 멈추고 증가했다.



6일 금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 신용융자 잔고는 28조4천179억원으로 집계됐다. 하루 전보다 1조141억원이 늘었다.

코스피가 4% 넘게 급락 마감한 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 전장대비 301.88포인트(4.58%) 하락한 6,296.38을 나타내고 있다.

7거래일 만의 증가다. 이 잔고는 지난달 28일 33조1천940억원을 기록한 이후 연일 줄어들어 4일 기준 27조4천38억원까지 떨어지면서 올해 최저 수준을 나타내기도 했다.



신용거래융자 잔고는 증시 상승 기대감이 커지면서 증가하는 데 지난 5일 코스피와 코스닥이 각각 3.8%와 2.4% 상승하면서 늘어난 것으로 풀이된다.



110조원대를 회복했던 '증시 대기 자금'인 투자자예탁금은 다시 큰 폭으로 줄어들었다. 지난 5일 투자자예탁금은 103조2천125억원을 나타내며 전장보다 7조1천945억원 감소했다.



지난 3일 102조8천255억원에서 하루 만에 7조5천815억원이 불어나며 4일에는 110조원대로 올랐다가 다시 하루 만에 7조원 이상이 빠진 것이다.



지난 4∼5일 위성통신 안테나 솔루션 전문기업 케이앤에스아이앤씨가 일반 투자자 대상 공모주 청약을 하면서 일시적으로 큰 자금이 들어왔다가 나간 것으로 풀이된다.



케이앤에스아이앤씨의 일반 청약에는 3조5천억원의 증거금이 몰려들었다.



같은 날 반대매매 규모는 117억원으로 전장(315억원)보다 줄어들었고, 미수금 대비 비중도 1.0%를 나타냈다.

<연합>

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