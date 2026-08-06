대구시교육청, 학령인구 감소 대응 초∙중 3개교 통합 추진

학령인구 감소와 도심 개발 등 교육 여건 변화에 대응하기 위해 대구 지역 3개 학교가 2027년 3월 1일자로 전격 통합된다.

대구시교육청은 학생 중심의 적정 규모 학교 체제를 구축하기 위해 이 같은 통합 조치를 추진한다고 6일 밝혔다.

대구시교육청은 학생 중심의 적정 규모 학교 체제를 구축하기 위해 지역 3개 학교를 2027년 3월 1일자로 통합 추진한다.

통합 대상 학교는 달서구 장기동 장성초등학교(전교생 86명), 서구 중리동 서남중학교(90명), 남구 대명동 경혜여자중학교(117명) 등 총 3개교다.

시교육청에 따르면 장성초는 올해 '양방향 공동통학구역'이 시행되면서 교육 여건을 고려한 학부모들의 선택에 따라 학생 수 감소가 더욱 빨라졌다. 서남중과 경혜여중은 구도심 지역의 지속적인 소규모화 현상으로 정상적인 교육과정 운영에 어려움을 겪어왔다. 이에 시교육청은 지난 6월부터 학교운영위원과 학생, 학부모를 대상으로 설명회를 개최하고 찬반 설문조사를 진행해 통합을 최종 확정했다.

이번 학교 통합을 통해 학생들은 한층 폭넓은 교육 기회를 누릴 수 있게 될 전망이다. 시교육청은 다양한 교과 과정과 창의적 체험활동, 수준별·맞춤형 교육 프로그램, 방과후학교 운영 등을 전폭 지원할 방침이다. 교육시설과 교육재정의 효율성도 극대화해 미래형 교육환경 조성에 속도를 낼 계획이다.

시교육청은 9월까지 폐지학교 학부모 및 통합학교의 의견을 폭넓게 수렴해 ‘통합학교 재정지원계획’을 수립하고, 이를 내년도 본예산에 반영하기로 했다.

강은희 대구시교육감은 “학교 통폐합은 단순히 학교 수를 줄이기 위한 정책이 아니라, 우리 아이들에게 더 나은 교육환경과 다양한 성장 기회를 제공하기 위한 필수적인 교육적 선택”이라며 “충분한 또래 집단 속에서 토론과 모둠학습 등 협력 중심의 수업을 확대해 미래 사회를 이끌어갈 인재를 키워내겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지