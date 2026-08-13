집 에어컨 때문이 아니라고?…뉴욕 5명 숨진 '진짜 에어컨병'의 정체

폭염과 열대야가 기승을 부리는 여름이면 이른바 ‘에어컨병’을 걱정하는 사람도 늘어난다. 차가운 에어컨 바람을 오래 쐬면 생기는 질환으로 오해하기 쉽지만, ‘에어컨병’으로 알려진 레지오넬라증은 실제 감염 원인이 다르다. 미국 뉴욕에서는 지난달 21일(현지시간) 기준 레지오넬라증 집단감염으로 5명이 숨지고 82명이 감염되면서 경각심이 커지고 있다.

일반 가정용 에어컨은 레지오넬라증의 주요 감염원이 아닌 것으로 알려져 있다. 클립아트코리아

◆ 에어컨 바람이 아니라 ‘오염된 물’이 원인이었다

레지오넬라증을 일으키는 레지오넬라균은 에어컨 바람이 아니라 오염된 물에서 증식한다. 최근 뉴욕시 보건당국은 집단감염과 관련해 맨해튼 어퍼이스트사이드 일대 냉각탑 183개를 조사한 결과, 34개에서 살아있는 레지오넬라균을 확인했다고 밝혔다. 레지오넬라균이 검출된 냉각탑은 모두 청소와 소독을 마쳤다.

레지오넬라균은 하천이나 호수 같은 자연환경에도 존재한다. 다만 사람에게 문제가 되는 것은 냉각탑·온수 배관·샤워기·수도꼭지 등 물이 순환하는 시설에서 대량 증식했을 때다. 질병관리청에 따르면 레지오넬라균은 약 25~45도의 따뜻한 물에서 잘 증식하며 배관과 저장탱크 벽면에 생긴 물때와 침전물에서 서식한다.

레지오넬라균은 냉각탑 등 물이 순환하는 시설에서 증식할 수 있어 정기적인 관리와 소독이 중요하다. 클립아트코리아

증식한 레지오넬라균은 냉각탑·샤워기·분무장치 등에서 발생하는 미세한 물방울(에어로졸)에 섞여 공기 중으로 퍼질 수 있다. 사람이 이를 들이마시면 폐까지 균이 들어가 감염을 일으킬 수 있다. 사람 간 전파는 매우 드문 것으로 알려져 있다.

◆ 감기와 비슷하지만 폐렴으로 악화될 수도

레지오넬라균 감염은 폐렴을 동반하지 않는 폰티악열과 폐렴을 동반하는 레지오넬라 폐렴으로 나뉜다.

폰티악열은 발열·오한·두통·근육통 등이 나타나는 비교적 가벼운 질환으로 대부분 수일 안에 자연적으로 회복된다.

반면 레지오넬라 폐렴은 증상이 더 심하다. 질병관리청에 따르면 레지오넬라균에 노출된 뒤 보통 2~10일의 잠복기를 거쳐 고열·기침·근육통·두통 등이 나타나고, 심해지면 호흡곤란과 흉통을 겪을 수 있다.

설사와 복통 등 위장관 증상이나 의식 저하를 보이는 경우도 있다. 특히 50세 이상 고령자와 흡연자, 만성폐질환·당뇨병·신장질환·간질환 환자, 면역저하자는 중증으로 진행될 위험이 높다.

◆ 레지오넬라증 위험 키우는 건 중앙 냉방

일반 가정용·차량용 에어컨을 통한 레지오넬라증 감염 위험은 낮다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 일반 가정용·차량용 에어컨은 물을 순환시켜 냉방하는 구조가 아니어서 레지오넬라균이 증식하기 어렵다.

반면 호텔·병원·대형 쇼핑몰·업무용 빌딩 등에서 사용하는 중앙 냉방 시스템은 냉각탑을 이용해 열을 식힌다. 냉각탑 내부의 물이 제대로 관리되지 않으면 레지오넬라균이 증식할 수 있어 정기적인 점검과 소독이 중요하다.

일반 가정용 에어컨은 레지오넬라증의 주요 감염원이 아니지만 필터와 배수부는 주기적으로 관리해야 한다. 게티이미지뱅크

가정에서는 레지오넬라증보다 에어컨 내부의 먼지와 곰팡이로 호흡기 증상이 나타나는 경우가 더 흔하다. 에어컨 필터를 주기적으로 청소하고 배수부에 물이 오래 고이지 않도록 관리해야 한다.

◆ 레지오넬라증 예방은 시설 관리부터

레지오넬라증을 예방하려면 냉각탑과 냉·온수 급수시설을 철저히 관리해야 한다. 물이 장기간 고이지 않도록 하고 물때와 침전물을 정기적으로 제거해야 한다. 장기간 사용하지 않았던 시설은 재가동 전에 충분히 세척하고 소독하는 것이 중요하다.

질병관리청은 냉수는 20도 이하, 온수는 50도 이상을 유지하도록 권고한다. 병원과 요양시설에서는 의료용 분무기와 산소치료 장비에 반드시 멸균수를 사용하고, 고위험군이 이용하는 급수시설은 더욱 철저히 관리해야 한다.

여름철 호텔이나 대형 건물, 목욕탕 등을 이용한 뒤 고열·기침·호흡곤란이 나타난다면 단순한 감기로 넘기지 말고 진료를 받는 것이 좋다.

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