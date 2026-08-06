오세훈 “용산어린이정원 주택공급 절대 안 돼… 녹지 유지 의무”

오세훈 서울시장이 용산어린이정원 일대 주택공급에 반대하는 입장을 표명했다.

오세훈 서울시장이 6일 서울 중구 서울시청에서 열린 부동산 정상화를 위한 서울시민 대토론회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 뉴시스

6일 오전 서울시청에서 열린 부동산 주택정책 토론회에서 “용산어린이정원 일대 주택공급은 절대 있을 수 없는 일”이라며 “인구 1000만명 도시 서울에서 녹지 면적을 최대한 유지하는 것은 반드시 지켜내야 할 의무”라고 밝혔다.

이어 “국토부는 (관련 보도에) 검토한 적 없다고 했지만 불안감을 느끼고 있다”며 “정부가 공급책을 내놓을 때 서울시와 논의를 선행하지 않았다”고 전했다.

그러면서 “아마 (공급계획) 발표 직전에 통지만 하지 않을까 불안하다”고 덧붙였다.

앞서 최근 정부가 용산어린이정원을 중심으로 한 주택공급 가능성을 검토하는 것으로 전해졌다. 용산어린이정원은 미군으로부터 반환받은 용산기지 부지 가운에 일부를 2023년부터 임시 개방해, 한국토지주택공사가 용산어린이정원으로 조성해 운영 및 관리를 맡고 있다.

정부가 주택공급 확대 방안을 준비하는 상황에서 지난달 정부가 어린이정원 일대 제한보호구역을 해제하면서 여기 주택을 공급할 수도 있겠다는 예상이 나온다.

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