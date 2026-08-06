“통일부 업무보고 이상적” 외교장관 발언에…정동영 “이상 있어야 현실 바꿔”

정동영 통일부 장관은 조현 외교부 장관이 통일부 업무보고를 “이상주의적”이라고 평가한 데 대해 “이상이 있어야 현실을 바꾼다”며 “잘 서로 협조해야 정부에 도움이 된다고 생각한다”고 밝혔다. 대북 정책을 둘러싼 부처 간 이견을 의식해 맞대응을 자제한 것으로 풀이된다.

정동영 통일부 장관이 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 도어 스태핑을 마친 후 이동하고 있다. 연합뉴스

정 장관은 6일 오전 출근길에 정부서울청사에서 취재진에게 “대통령께서는 평화가 밥, 평화가 경제라고 강조했다”며 “메아리 없는 함성처럼 힘들겠지만 인내심을 갖고 평화공존 정책을 계속하자고 말씀하셨다”고 말했다. 이재명 대통령이 업무보고에서 대북정책 추진에 신중한 접근을 당부한 데 대해서는 “평화공존에 대한 확실한 의지와 함께 통일부에 기대와 응원을 보내주셨다고 생각한다”고 설명했다. 4자 대화 추진, 정부의 동방경제포럼 참여 등 이견이 제기된 통일부의 구상·건의의 추진 방향을 놓고는 “대변인을 통해 말하겠다”고 말을 아꼈다.

조 장관은 지난 5일 청와대에서 진행된 하반기 업무보고를 마친 뒤 언론브리핑에서 통일부가 남북 및 미국·중국 등 4대 대화 동력을 확보하겠다고 밝힌 것 등을 두고 “이상주의”라며 “디스카운트(discount)해주시면 좋겠다”고 언급했다. ‘디스카운트하라’는 것은 중요하게 생각하지 말거나 무시하라는 의미로까지 해석할 수 있다. 조 장관은 정 장관이 다음달 러시아에서 열리는 동방경제포럼에 정부 차원의 참여를 적극 검토하고 있다고 한 데 대해서도 “아직 거기까지 진도가 나가지 않았다”며 “사실 그건 외교부의 몫”이라고 선을 그었다. 같은 정부 장관이 다른 부처 정책을, 그것도 대통령에게 정식보고를 한 당일 공개적으로 반박한 것은 극히 이례적이다.

통일부는 이날 “대통령 말씀처럼 인내를 가지고 성과가 나올 때까지 한반도 평화공존을 위한 노력을 계속해 나갈 것”이라며 기존 대북정책을 지속하겠다는 뜻을 밝혔다. 이어 조 장관 발언을 겨냥한 듯 “어제 통일부는 대통령과 국민들께 어려운 환경에서 평화를 만들기 위한 작은 기회라도 찾아내기 위해 끊임없이 노력하겠다는 보고를 드린 것”이라며 “이러한 자세와 접근은 이상주의가 아니라 지금 시점에서 가장 현실적이고 실용적”이라고 강조했다.

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