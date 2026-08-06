온열질환 사망자 62%가 80세 이상…“각별 주의”

올해 기록적인 무더위 속에 온열질환으로 인한 사망자 중 60% 이상이 80대 노인인 것으로 나타났다.

보건복지부는 80세 이상 고령층에서 인구 대비 온열질환 발생 위험이 가장 크고 추정 사망자도 집중적으로 발생하고 있어 각별한 주의가 필요하다고 6일 밝혔다.

경남 창원에 폭염경보가 내려진 5일 오후 창원시 마산합포구 마산어시장에서 상인들이 각자의 선풍기 앞에서 작업하고 있다. 연합뉴스

질병관리청의 온열질환 응급 감시체계가 가동된 5월15일부터 지난 4일까지 신고된 온열질환자는 총 2441명으로 이 중 65세 이상 고령층은 825명(33.8%), 80세 이상은 300명(12.3%)으로 집계됐다.

연령별 환자 수는 60대가 450명(18.4%)으로 가장 많았으나 인구 10만명당 신고환자 수는 80세 이상이 12.5명으로 모든 연령대 중 가장 높았다. 추정 사망자에서도 21명 중 13명(62%)이 80세 이상으로 고령층에 피해가 집중됐다.

전체 온열질환자(2441명)의 발생장소는 실외 작업장 625명(25.6%), 논밭 324명(13.3%), 길가 298명(12.2%), 집 172명(7.0%) 순이었다. 추정 사망자(21명) 발생장소는 논밭 6명(28.6%), 집 5명(23.8%) 순으로 집계됐다.

80세 이상 온열질환자의 발생장소는 논밭 83명(27.7%), 길가 59명(19.7%), 집 54명(18.0%) 순이다. 추정 사망자도 논밭 4명(30.8%), 집 3명(23.1%) 순이었다. 특히 80세 이상은 집에서 발생한 비중이 전체 연령보다 약 3배 높은 것으로 나타나 실내 환경 관리에도 각별한 주의가 요구된다.

전국에 기록적인 폭염으로 인해 온열질환환자가 증가하고 있는 5일 경기 수원시의 한 대형병원 응급실에서 구급차가 분주하게 오가고 있다. 뉴스1

고령자는 체온조절 능력이 떨어지고 온열질환 초기 증상을 스스로 알아차리기 어려워 증상이 빠르게 악화할 수 있다. 복지부는 “폭염특보 시에는 가장 무더운 시간대의 논밭·비닐하우스 작업과 장시간 외출을 피하고, 갈증을 느끼지 않더라도 물을 자주 마시며 집 안에서도 냉방기기를 사용해 시원한 환경을 유지해야 한다”고 강조했다.

복지부는 우리나라에 첫 폭염중대경보가 발령된 지난달 12일부터 전국 보건소의 정보통신기술(ICT) 융합 방문건강관리사업을 통해 폭염 취약 대상자의 건강상태를 면밀히 확인하고 피해 예방 조치를 강화했다. 방문·전화상담을 통한 건강상태와 이상 증상 확인, 폭염 행동요령 및 온열질환 예방수칙 교육, 무더위쉼터·경로당 등 이용 가능한 자원 안내 등을 실시하고 있다.

복지부는 “실외뿐만 아니라 실내에서도 온열질환 예방을 위한 노력이 필요하며 가족과 이웃에서도 어르신의 건강 상태와 실내 환경을 자주 확인해 주는 것이 필요하다”고 당부했다.

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