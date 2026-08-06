KT, AI 기반 ‘실시간 스팸차단 서비스’ 전 고객 확대 적용

KT는 스팸 대응을 위해 개발한 ‘AI 기반 실시간 스팸차단 서비스(AI 스팸차단)’를 알뜰폰을 포함한 전 고객 대상으로 확대 적용했다고 6일 밝혔다.

KT는 스팸 대응을 위해 개발한 ‘AI 기반 실시간 스팸차단 서비스(AI 스팸차단)’를 알뜰폰을 포함한 전 고객 대상으로 확대 적용했다고 6일 밝혔다. KT 제공

최근 스팸은 특수문자를 혼용하거나 패턴을 짧은 주기로 변형하는 등 수법이 정교해지고 있다. KT는 차단 사각지대를 해소하고자 올해 1월 AI 스팸차단을 개발했으며, 스팸차단 애플리케이션 이용 고객 80만명을 대상으로 시범 운영을 거쳐 서비스 안정성을 확보했다.

주말과 야간을 포함해 24시간 작동하는 AI 스팸차단은 지난달 29일 확대 적용 이후 전체 스팸 차단 건수를 3.5% 증가시키는 성과를 냈다. 오차단율은 0.003%에 불과하며, 관련 고객 문의도 0건을 기록해 안정성과 실효성을 동시에 입증했다.

KT는 차단 내역을 실시간으로 안내받을 수 있는 ‘스팸차단 실시간 알림 서비스’도 이달 중 출시할 계획이다.

KT 관계자는 “AI 기반 탐지 기술 고도화로 예방 중심의 고객 보호 체계를 구축하겠다”고 말했다.

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