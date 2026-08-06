전남광주통합특별시 첫 시민추천 부시장에 백승주·윤난실 지명

전남광주통합특별시의 첫 시민추천 지방직 부시장(정무부시장·차관급)에 백승주 전 민주연구원 부원장과 윤난실 전 대통령비서실 제도개혁비서관이 나란히 지명됐다.

백승주 전 민주연구원 부원장과 윤난실 전 대통령비서실 제도개혁비서관. 뉴시스

시민 평가를 거쳐 분야별 최종 1위 후보로 낙점됐으나, 지명자 2명 모두 민형배 시장 인수위원회 출신 인사로 채워지면서 일각에서는 시민배심원단 심사의 ‘무용론’이 제기되고 있다.

6일 전남광주통합특별시 등에 따르면 시는 초대 정무부시장 인선에 시민추천제를 도입하고 백 전 부원장과 윤 전 비서관을 최종 확정했다.

앞서 특별시는 시민배심원단 심사와 온라인 투표 등을 반영해 2개 분야에서 부시장 후보자를 각각 3명씩 선정해 민 시장에게 제출했다. 민 시장은 시민 평가 1위 후보를 그대로 지명하겠다는 방침을 밝혀왔다.

이번에 지명된 백승주 전 부원장은 당과 정책 연구 현장에서 다양한 경험을 쌓아온 정책 전문가로, 통합특별시의 정무적 소통과 중앙정부·국회와의 협업 체계를 구축하는 데 적임자라는 평가를 받는다. 백 부원장은 산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업 등 산업경제 분야를 전담한다.

함께 발탁된 윤난실 전 비서관은 대통령비서실 제도개혁비서관 및 지역 시민사회 활동 경험을 바탕으로 행정 개혁 추진과 시민사회와의 소통·협치 기반을 다질 것으로 기대된다. 윤 전 비서관은 시민주권·청년인구정책·보건복지·양성평등 분야를 맡는다.

지역 정가에서는 광주·전남 행정통합 이후 처음 단행된 이번 차관급 시민추천 부시장 인선이 주민 참여형 통합 시정의 기틀을 마련했다는 시각과 함께, 인수위 출신 전면 배치에 따른 논란도 피하기 어려울 것으로 보고 있다.

한편, 지명된 두 후보자는 특별시의회 인사청문 절차를 거쳐 이달 내 최종 임명될 예정이다.

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