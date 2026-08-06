“돈 받은 만큼 자기 몫 해야”…김혜수가 말하는 배우의 프로의식

배우 김혜수가 직업에 대한 자신의 철학과 프로 의식을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 ‘피디씨’에는 쿠팡플레이 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’의 주연 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 김재철은 드라마 ‘하이에나’에서 김혜수와 처음 호흡을 맞췄던 당시를 떠올리며 고마움을 전했다. 그는 “20년 만에 찾아온 기회 같은 작품이라 긴장을 많이 했다”며 “김혜수 선배가 먼저 대사를 맞춰보자고 해줬고, 촬영 중에도 ‘잘하고 있다’는 눈빛을 보내줘 큰 힘이 됐다”고 말했다.

이에 김혜수는 공을 후배에게 돌렸다. 그는 “모든 관계는 한 사람만 잘해서 되는 것이 아니다. 나 역시 함께 작업하며 용기를 얻고 배우는 입장”이라며 “선배라고 특별한 비결이 있는 것은 아니다”라고 말했다.

배우 김혜수. 호두앤유엔터테인먼트

이어 배우들이 모두 같은 고민을 안고 촬영장에 선다고 털어놨다. 그는 “우리는 늘 ‘내가 알고 있는 걸 놓치지 않을까’, ‘컨디션이 무너지지는 않을까’ 걱정한다. 선배든 후배든 모두 똑같다”며 “같은 목적을 가지고 모인 사람들이 함께 호흡을 맞추며 확신을 만들어가는 것”이라고 설명했다.

특히 김혜수는 배우의 책임감에 대해 자신의 소신을 분명히 밝혔다. 그는 “조금 냉정하게 말하면 배우는 돈을 받고 일하는 프리랜서다. 돈을 받은 만큼 해내야 하는 직업이며, 거기에는 양해가 없다”고 말했다.

그러면서 “가장 중요한 것은 내 몫을 해내는 것이다. 좋은 사람이라는 평가에는 큰 관심이 없다. 내가 잘하려면 동료들의 도움이 필요하고, 결국 모두가 함께 잘해야 좋은 결과가 나온다”고 강조했다.

이를 들은 김지훈도 김혜수의 태도에 존경을 표했다. 그는 “배우들은 서로 경쟁자일 수도 있지만 김혜수 선배는 상대 배우가 자신의 역량을 온전히 보여주길 진심으로 바란다”며 “오랫동안 정상에 있으면 중심을 잃기 쉬운데도 늘 같은 자세를 유지하는 점이 정말 존경스럽다”고 말했다.

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