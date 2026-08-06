국내 최대 400㎿ 규모 해남 태양광 발전단지 첫삽

국내 최대 400㎿(메가와트) 규모인 해남 태양광 발전단지 공사가 첫 삽을 뜬다.

6일 기후에너지환경부에 따르면 7일 오후 전남 해남에서 해남 재생복합단지 태양광 발전사업 착공식이 열린다.

해남 재생복합단지 태양광 발전사업 조감도. 기후에너지환경부 제공

이 사업은 지난 4일 대통령 업무보고에서 기후부가 제시한 재생에너지 중심 전력 공급능력 확충의 일환이다.

염해간척지 등 유휴부지 약 479만㎡를 활용해 단일부지 기준 국내 최대 규모인 400MW 태양광 발전단지를 2028년까지 조성한다. 이 가운데 10MW는 영농형 태양광으로 추진해 재생에너지와 농업이 공존할 수 있는 모범사례로 실증할 계획이다.

사업자인 한국남동발전은 주민참여와 이익공유 체계를 마련해 사업기간 내 총 1500억원 규모 수익이 지역사회에 실질적으로 환원되도록 한다는 방침이다.

준공 이후 재생에너지 100% 사용(RE100) 기업 및 산업단지 등에 연간 약 13만 가구가 사용가능한 규모인 529GWh(기가와트시)의 무탄소 전력을 공급하게 된다.

김성환 기후부 장관은 “해남 태양광 발전사업은 재생에너지 확대와 지역성장, 국내 태양광 산업육성을 함께 실현하는 의미 있는 출발”이라며 “유휴부지를 활용한 대규모 재생에너지 보급을 확대해 발전단가를 낮추고, 지역과 산업이 함께 성장하는 재생에너지 전환모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

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