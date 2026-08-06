‘李대통령의 분신’ 김용, 6일 성남서 필승결의대회

더불어민주당 김용 최고위원 후보는 6일 자신의 ‘정치적 고향’인 경기 성남 판교에서 전당대회 필승 결의대회를 연다고 예고했다.

더불어민주당 김용 최고위원 후보. 이제원 선임기자

성남은 김 후보가 재선 시의원을 지내며 당시 성남시장이던 이재명 대통령과 호흡을 맞췄던 곳이다. 김 후보는 시민운동을 함께하던 이 대통령의 권유로 성남시의원에 출마했었다. 김 후보는 이 대통령이 자신의 ‘분신’이라고 소개할 정도로 최측근으로 분류된다. 김 후보 측은 “성남은 이 대통령과 함께 시민 중심의 행정과 현장정치를 실천하며 정치적 경험을 쌓은 곳”이라며 “김 후보는 이번 결의대회를 통해 성남에서 시작된 개혁과 민생중심의 정치가 이재명정부의 성공과 당원주권 실현으로 이어져야 한다는 메시지를 강조할 예정”이라고 설명했다.

김 후보는 본경선에 진출한 최고위원 후보 8명 중 유일한 원외 평당원 후보다. 현역 프리미엄에 맞서 계파적 이익, 계산에서 가장 자유로운 후보임을 강조하고 있다. 김 후보는 “지역구도 조직도 없는 원외 후보에게 당원들이 보내주시는 한 표 한 표는 김용 개인을 넘어 평당원의 목소리를 지도부에 반영하라는 개혁의 명령”이라며 “유일한 원외 평당원 후보가 지도부에 들어가는 것 자체가 민주당 변화와 혁신의 상징이 될 것”이란 입장이다.

김 후보는 이번 결의대회에서 당원주권의 제도적 완성, 정부보다 반 박자 빠른 민생입법, 정치검찰 개혁 등 핵심공약을 설명하고, 평당원들의 목소리를 당 지도부와 국정에 가감 없이 전달하는 ‘민주당 평당원의 대변인’이 되겠다는 의지를 밝힐 계획이다. 김 후보 측은 “이번 결의대회는 단순한 지역 행사가 아니라 김 후보의 정치적 출발점인 성남에서 이재명정부 성공과 최고위원 선거 승리를 결의하는 자리”라며 “당원들과 함께 막판 상승세를 만들어 반드시 지도부에 입성하겠다”고 했다.

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