'선관위 특검' 국민추천위 내일 첫 회의…특검 추천 절차 개시

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하기 위한 '선거관리위 특검' 국민추천위원회가 7일 국회에서 첫 회의를 열고 후보 추천 절차를 시작한다.
첫 회의에서는 위원장 선출 및 대한변호사협회, 법학전문협의회 등 외부 기관에 대한 후보 추천 요청의 건 등을 의결할 예정이다.
추천위 관계자는 6일 연합뉴스와 통화에서 "아직은 첫 회의 외에 다른 일정은 정해지지 않았다"며 "특검 추천 기한이 있기 때문에 서둘러서, 집중적으로 회의를 진행해야 할 것으로 보인다"고 말했다.
추천위는 대한변호사협회와 법학전문대학원협의회로부터 각 3명씩 특검 후보를 추천받고, 3일 이내에 이 중 2명을 여야 합의를 거쳐 대통령에게 추천해야 한다.
대통령은 2명 중 1명을 특검으로 임명한다.
추천위는 여야 추천위원 각 3명씩 총 6명으로 구성됐다.
더불어민주당은 전날 조두현·조기연 변호사와 하상응 서강대 정치외교학과 부교수를, 국민의힘은 김용관·최창호 변호사와 차진아 고려대 법학전문대학원 교수를 각각 추천했다.
<연합>
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