보잉·노스롭그루먼, P-8A·MQ-4C 유·무인복합체계 시뮬레이션 성공

보잉과 노스롭그루먼이 P-8A 포세이돈 유인 해상초계기와 MQ-4C 트라이톤 무인기 간 협업 시뮬레이션을 성공적으로 완료했다고 밝혔다.

양사가 공동 투자한 이번 시연에서 두 기체는 플랫폼 간 정보 공유와 임무 계획·실행을 수행했다.

시뮬레이션에서 P-8A 운용자는 UCI(범용 지휘통제 인터페이스) 형식의 메시지를 통해 MQ-4C 트라이톤에 임무 지시를 전송했다.

트라이톤은 지시 수신 후 목표 지역까지의 이동 경로를 자율적으로 계획·수행하고, 센서를 운용해 처리한 정보를 P-8A에 재전송했다.

실제 작전 환경을 반영해 데이터 전송 경로에는 위성 중계 과정도 포함됐으며, 임무 관리 및 자율성 계층은 오픈 미션 시스템(OMS)과 UCI를 통해 통신했다.

UCI를 활용하면 동일한 인터페이스를 사용하는 미국 또는 동맹국 전력과 협업이 가능하다.

임무 과업을 여러 플랫폼에 분산하고 운용자의 업무 부담을 줄이는 동시에 지휘관의 의사결정을 가속화할 수 있다는 게 양사의 설명이다.

토리 피터슨 보잉 P-8 프로그램 부사장은 “이번 포세이돈-트라이톤 협업 시연은 미국과 동맹국에 실질적인 작전 역량과 상호운용성을 제공할 것”이라고 밝혔다.

제인 비숍 노스롭그루먼 부사장 겸 글로벌 감시 부문 총괄은 “MQ-4C 트라이톤과 P-8A 포세이돈은 미 해군 해상 초계·정찰 전력의 핵심 축”이라며 “첨단 기술의 경계를 넓히려는 양사의 노력은 미국과 동맹국 운용자들이 변화하는 해상 위협에 맞서 우위를 유지할 수 있도록 뒷받침할 것”이라고 말했다.

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