충격적 사건 잊으려 마신 술, 우울증 키운다

충격적 사건 등을 겪은 후 마음의 고통을 잊으려 마신 술이 도리어 우울증 위험을 키울 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

교통사고나 범죄, 안전사고 등 예상치 못한 충격적인 사건을 겪은 뒤 이를 잊기 위해 술에 의존할수록 우울 증상이 더 심해질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

평소 음주량이 많거나 알코올 의존 경향이 높은 사람일수록 이런 경향은 더욱 뚜렷했다.

강북삼성병원 정신건강의학과 전상원·조성준 교수 연구팀은 이 같은 연구 결과를 국제학술지 ‘브레인 사이언시스(Brain Sciences)’ 최신호에 발표했다고 5일 밝혔다.

연구팀은 강북삼성병원 기업정신건강연구소에서 정신건강검진을 받은 직장인 8432명을 대상으로 스트레스 요인과 음주, 우울 증상의 연관성을 분석했다.

연구팀은 스트레스 요인을 ▲교통사고·범죄·안전사고 등 예상치 못한 사건 ▲질병 ▲대인관계 갈등 ▲직장 스트레스 등으로 구분한 뒤 음주 수준과 우울 증상의 관계를 분석했다.

음주 수준은 음주 여부와 음주량, 알코올 의존 경향 등을 종합적으로 평가했고, 우울 증상은 우울척도(CES-D)를 활용해 측정했다.

분석 결과 여러 스트레스 요인 가운데 예상하지 못한 사고나 사건을 경험했을 때 음주 수준에 따른 우울 증상이 가장 크게 증가한 것으로 나타났다.

특히 평소 술을 자주 마시거나 알코올 의존 경향이 높은 사람은 충격적인 사건을 겪은 이후 우울 증상이 더욱 심해지는 경향을 보였다.

연구팀은 스트레스를 해소하기 위해 술을 찾는 행동이 단기적으로는 심리적 안정을 주는 것처럼 느껴질 수 있지만, 장기적으로는 우울 증상을 악화시키는 요인으로 작용할 가능성이 있음을 시사한다고 설명했다.

전상원 교수는 “심리적 고통을 달래기 위해 마시는 술은 일시적으로는 도움이 되는 것처럼 느껴질 수 있다”며 “하지만 장기적으로는 뇌의 신경생물학적 회복력을 떨어뜨리고 스트레스 조절 능력을 약화시켜 우울 증상을 더욱 악화시킬 수 있다”고 말했다.

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