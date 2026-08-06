정준원, 태도 논란 후 밝힌 진심…“배우 그만둬야 하나 생각했다”

사진=하지영 유튜브 채널 화면 캡처

배우 정준원이 데뷔 후 오랜 무명 시절 배우를 포기할까 고민했던 시간을 솔직하게 털어놨다.

방송인 하지영은 지난 5일 자신의 유튜브 채널에 ‘정준원의 이야기(feat. 유부녀 킬러)’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 정준원은 지난해 tvN 드라마 ‘언젠가는 슬기로운 전공의생활’에 출연하기 전까지가 배우 생활 중 가장 힘들었던 시기였다고 고백했다.

그는 “실제로 ‘언젠가는 슬기로운 전공의생활’이 공개되기 직전까지가 제 인생에서 가장 힘들었던 시기였다”며 “배우라는 직업은 운도 많이 필요하고 결국 선택을 받아야 하는 일이다. 작품에 캐스팅되기 전까지 ‘내가 배우를 하면 안 되는 사람인가’, ‘난 안 되는 놈인가 보다’라는 생각까지 했다”고 말했다.

이어 “좋아하는 일을 포기하지 않으면 기회가 온다고 다른 사람들에게 쉽게 말하지 못하겠다. 모두에게 통하는 이야기는 아니라고 생각한다”며 “저는 정말 기적처럼 운이 좋아 이런 기회를 얻은 것”이라고 겸손한 마음을 전했다.

또 그는 후배들의 고민에도 쉽게 조언하지 못한다고 밝혔다. 정준원은 “후배들이 ‘그만둘까’라고 고민을 털어놓을 때도 쉽게 ‘계속해’라고 말하지 못하겠더라. 괜히 희망고문을 하는 것 같고 무책임한 사람이 되는 것 같았다”고 털어놨다.

그러면서 “그래도 끝까지 포기하지 않았기에 선물 같은 시간이 찾아온 것 같다. 지금은 주어진 기회에 자신감을 갖고 더 열심히 해야겠다는 생각뿐”이라고 덧붙였다.

새 드라마 ‘유부녀 킬러’에서 첫 주연을 맡은 소감도 전했다. 그는 “이번 작품은 처음으로 제대로 평가받는 자리라는 생각이 들어 부담감이 크다”며 “긴장도 많이 된다”고 솔직한 심경을 밝혔다.

한편 정준원은 최근 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에 공효진과 함께 출연한 뒤 다소 긴장한 모습으로 일부 시청자들 사이에서 태도 논란에 휩싸였다. 이에 함께 출연한 하하는 SNS를 통해 “현장에서는 너무 귀엽고 재미있었다. 프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주셨으면 한다”고 감쌌으며, 공효진 역시 “녹화 후 진짜 토한 남편이다. 내가 구해주지 못했다”며 긴장했던 정준원을 응원했다.

1988년생인 정준원은 2015년 영화 ‘조류인간’으로 데뷔했다. 이후 ‘독전’, ‘VIP’, ‘허쉬’ 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았고, 지난해 ‘언젠가는 슬기로운 전공의생활’을 통해 대중의 주목을 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지