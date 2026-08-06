‘아빠! 어디가?’ 정세윤, 배우 꿈 키운다…정웅인 “이제 연기해야지”

사진=유튜브 채널 ‘옆집 부부 서현철 정재은’ 화면 캡

배우 정웅인의 첫째 딸 정세윤이 배우를 꿈꾸며 연기를 준비 중인 근황을 전했다.

최근 유튜브 채널 ‘옆집 부부 서현철 정재은’에는 ‘진짜 다 모였네! 신, 구 별들의 무대 베니스의 상인’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 배우 서현철, 정재은 부부는 연극 ‘베니스의 상인’을 관람하기 위해 국립극장을 찾았고, 현장에서 정웅인과 첫째 딸 정세윤을 만났다.

서현철이 “둘이 연극 보러 온 거냐”고 물었다. 이에 정세윤은 “네”라고 답했다. 이어 정웅인은 “세윤이도 이제 연기해야지”라며 딸이 배우를 준비하고 있다고 밝혔다.

이에 정재은이 “연극을 하냐. 연극 전공했냐”고 묻자 정웅인은 “맞다”고 답했고, 정세윤은 “지금 준비 중”이라며 배우를 향한 꿈을 전했다.

2007년생인 정세윤은 어린 시절 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가? 시즌2’에 출연해 많은 사랑을 받았다. 당시 또렷한 이목구비와 사랑스러운 매력으로 시청자들의 눈길을 사로잡았으며, 최근에는 ENA 예능 ‘내 아이의 사생활’에도 출연해 한층 성장한 모습을 공개했다.

정웅인은 지난 2006년 12세 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 세 딸 정세윤, 정소윤, 정다윤을 두고 있다. 가족은 과거 ‘아빠! 어디가?’를 통해 큰 사랑을 받았으며, 이제 첫째 딸 정세윤이 배우를 목표로 본격적인 준비에 나서면서 향후 행보에도 관심이 쏠리고 있다.

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