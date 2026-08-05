정청래 “레버리지로 국민 피눈물”… 김민석 “거래중단 더 큰 혼란”

“당이 요구하는 보완수사권 폐지를 정부가 요구했는데 그것을 왜 반대했는지, 전당대회 때까지 쟁점을 유지하려 한 것인지 매우 의아했다.”(김민석 후보)

“검찰개혁을 누가 더 강력하게 추진했느냐는 세상이 다 안다. 그때 왜 국무총리실 TF 법률안은 제출하지 않았나.”(정청래 후보)



더불어민주당 당권 주자들은 5일 KBS서 열린 2차 방송토론회에서 보완수사권 폐지에 누가 적극적이고 소극적이었는지, 신천지 개입설은 근거가 있는 것이었는지를 둘러싼 진실 공방을 재탕했다. 송영길 후보는 ‘삼전닉스’(삼성전자·SK하이닉스) 사태의 원인으로 지목된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 과정상 당정 협의가 불충분했다고 지적하며 “당시 당대표였던 정 후보가 같이 당정 협의를 못 했다는 것은 이해가 안 된다. 얼마나 신뢰가 안 됐으면 협의가 안 됐겠나”라고 견제구를 날렸다.

시작은 화기애애 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 송영길(왼쪽부터)·김민석·정청래 당 대표 후보가 5일 서울 여의도 KBS에서 열린 제2차 TV토론회 시작 전 손을 맞잡고 기념 촬영을 하고 있다. 후보들은 이날 토론회에서 당청 관계와 당의 개혁 노선 등을 두고 공방을 벌였다. 국회사진기자단

◆“5월에 개정안 처리 요청” “책임회피”



김 후보는 정부가 지난 5월 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안 처리를 당에 요청했지만 미뤄졌다는 기존 입장을 되풀이했다. 당시 당대표였던 정 후보가 미적댔다는 것이다. 김 후보는 “유시민 작가라든가 정 후보 지지자들이 계속해서 대통령 또는 제 검찰개혁 의지를 의심해 왔다”고 했다. 그러자 정 후보는 “(법 개정 관련) 토론을 5월6일에 했다. (이후 6·3 지방선거 공식선거운동으로) 2주간 국회를 열 수도 없었다”며 “김 후보가 지금 책임회피성 발언을 하는데 유감스럽다”고 반박했다.



둘은 신천지 공방도 벌였다. 김 후보는 “종교단체의 경선 개입을 경고하는 것이 민주당을 위헌으로 만드는 해당 행위냐”고 정 후보에게 따졌다. 이어 “제가 이 문제를 제기한 것이 죽을 죄인가. 당에서 쫓겨나는 징계를 받아야 할 일인가. 당을 무섭게 운영하려고 하나”라고 물었다. 정 후보는 “김 후보가 신천지를 꺼내는 바람에 헌법상 정교분리 원칙을 위반했다는 의혹을 받고 공격받고 있다”며 “이것은 당을, 당원들을 공격한 것이기 때문에 해당 행위라고 생각한다”고 맞섰다.



정 후보는 “제가 당대표가 되면 당을 구하는 심정으로 일단 윤리감찰단에 김 후보를 조사시키겠다”고 강경 대응했다. 정 후보는 “(제기한 의혹의) 근거가 없으면 윤리심판원에 제소해서 징계해야 되고, 근거가 있으면 김 후보도 혐의에서 벗어나는 것”이라고 했다. 지켜보던 송 후보는 “선거가 끝나면 포용하고 하나로 통합하는 길로 가는 것이 원칙”이라며 “(검경) 합동수사본부의 조사 결과가 나오면 그때 함께 살펴보자”고 정 후보를 견제했다.

송영길(왼쪽부터), 김민석, 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 5일 서울 여의도 KBS에서 열린 더불어민주당 당대표 후보자 TV토론회에서 토론회 준비를 하고 있다. 뉴시스

◆“ETF 책임 입꾹닫” “대책 마련할 것”



레버리지 ETF 사태를 둘러싼 책임 공방도 벌어졌다. 정 후보는 “김 후보가 총리 때 신중하지 못하게 처리한 단일종목 레버리지 ETF로 많은 사람이 피눈물을 흘렸다”고 직격탄을 날렸다. 정 후보는 “대통령을 보좌해 국정 업무를 전반적으로 총괄한 총리가 지금까지 ‘입꾹닫’(입을 꾹 닫음)하는 것은 무책임”이라며 “당에 협의를 해 왔다면 저는 신중하게 하자고 요청했을 것”이라고 했다. 김 후보는 “거래 중단은 더 큰 혼란을 가져올 것”이라며 “(당대표가 되면) 당내 자본시장 특별위원회를 민간 전문가까지 참여하는 형태로 확대 개편해 실효성 있는 대책을 마련할 것”이라고 했다.



두 후보는 ‘집권 여당 대표는 ○○이 아니라 ○○다’라는 질문에 답변하는 과정에서도 신경전을 계속했다. 정 후보는 “배신이 아니라 의리”라며 김 후보가 과거 노무현 전 대통령과 결별하고 탈당했던 이력을 재조명했다. 김 후보는 “목청의 크기가 아니라 실력의 크기”라고 응수했다. 송 후보는 “홍명보 리더십이 아니라 히딩크 리더십”이라며 “선당후사 자세로 히딩크처럼 이재명 대통령을 뒷받침하는 집권 여당 대표가 필요하다”고 했다.



한편 민주당 선거관리위원회는 정 후보 측과 김 후보 측이 각각 상대를 향해 제기했던 ‘조직적·편파적 현수막 게시’ 및 ‘홀짝 투표전략 배포’ 제소 건을 모두 기각했다. 선관위는 현수막은 투표 독려 행위로, 홀짝 투표 전략 홍보는 지지자들이 자발적으로 한 것으로 판단했다.

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