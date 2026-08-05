장동혁 “‘돌려차기 발언’ 부적절 넘어선 문제”… 서범수 징계 시사

국민의힘 장동혁 대표는 5일 ‘부산 돌려차기’ 사건 피해자가 참석한 간담회에서 부적절한 농담을 한 같은 당 서범수 의원에 대해 “실수로라도 있을 수 없는 발언”이라며 징계 가능성을 시사했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 서 의원의 발언에 대해 “징계 요청서가 접수되고, 안 되고의 문제를 따지기 이전에 저는 당 차원에서 그에 상응하는 적절한 조치가 필요하다고 생각한다”며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 관련 주가 변동 논란으로 김용범 청와대 정책실장이 고발된 것과 관련해 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스

앞서 서 의원은 전날 무소속 한동훈 의원이 주최한 ‘부산 돌려차기’ 사건 피해자와의 간담회가 시작되기 전 진종오 의원에게 “돌려차기 한번 하지”라고 말했고, 진 의원은 ‘발보다 손을 더 잘 쓴다’는 취지로 답해 논란이 됐다.

장 대표는 이와 관련해 “당 대표로서 피해자분과 국민 여러분께 깊이 사죄의 말씀을 드린다”며 “부적절하다는 수식어로 끝낼 일은 아닌 것 같다”고 말했다. 이어 “개인의 문제가 아닌 우리 국민의힘 전체의 문제가 되어버렸고 이런 게 국민의힘 지지율을 떨어트리고 있다”고 지적했다.

서 의원과 진 의원은 논란이 일자 입장문을 내고 김씨에게 사과했다. 이후 김씨는 서 의원과 통화에서 사과를 받아들이며 보완수사권 문제에 당력을 집중해 달라고 강조했다.

하지만 파장은 이어졌다. 최수진 원내수석대변인은 이날 기자들과 만나 “국민들이 듣기에는 너무 부적절한 행동이었다”며 “누가 봐도 저희 당 차원에서는 유감”이라고 말했다. 손수조 미디어대변인은 페이스북에 “‘돌려차기’라는 말만 들어도 모골이 송연한데, 엄연한 2차 가해”라며 “국회의원직을 조용히 내려놓기를 바란다”고 썼다.

여권에서도 비판이 이어졌다. 황명선 더불어민주당 최고위원은 최고위원회의에서 “피해자의 고통을 조롱한 2차 가해이자, 국회의원으로서 최소한의 인권감수성을 저버린 망언”이라며 “사과 한마디로 덮을 수 있는 문제가 아니다”라고 질타했다. 그러면서 “국민의힘은 이번 사안을 개인의 실언으로 축소하지 말고, 피해자와 국민 앞에 진정성 있게 사과하고 재발 방지책을 내놔야 한다”고 요구했다.

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