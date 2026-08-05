건설현장에 뜬 태양광 쉼터…GH, 스마트 휴게실 ‘케어스테이션’ 확대

경기주택도시공사(GH)가 건설현장 근로자의 안전과 건강 보호를 위해 친환경 스마트 휴게시설인 ‘GH 케어스테이션’ 확대 설치에 나섰다.

GH는 양주 및 안성 부지조성공사 현장에 ‘GH 케어스테이션’ 3기를 추가 도입해 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다.

공사 현장 근로자들을 위한 쉼터 ‘GH 케어스테이션’. GH 제공

GH 케어스테이션은 친환경 태양광 자가발전 시스템을 탑재한 이동식 스마트 휴게공간이다. 외부 전력 공급이 없는 환경에서도 자체 전력으로 냉·난방기와 냉장고, 환기장치 등을 가동할 수 있다. 모듈러 공법을 적용해 현장 여건에 맞춰 신속하게 설치·이동이 가능하다. 내부에는 릴랙스 체어와 휴게 테이블을 구비해 사계절 휴식을 보장한다.

앞서 GH는 지난해 양주 은남일반산업단지 부지조성 현장에 케어스테이션 1기를 시범 도입해 폭염 대응 및 휴게 환경 개선 효과를 검증한 바 있다. GH는 이번 추가 도입을 바탕으로 현장 맞춤형 안전·복지 시설을 지속해서 확충하고 ESG(환경·사회·지배구조) 기반의 안전문화를 정착시킬 방침이다.

김용진 GH 사장은 “GH 케어스테이션은 단순한 휴게공간을 넘어 현장 근로자의 안전과 존엄을 지키기 위한 구체적 실천”이라며 “근로자가 안심하고 일할 수 있는 작업 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.

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