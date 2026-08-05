장정민 옹진군수, 군민 행복 첫걸음 7개면 순회 지역별 현안 챙긴다

민선 9기의 닻을 힘차게 올린 인천 옹진군 장정민호가 도서 지역별 주요 현안을 최일선에서 직접 챙기고자 발로 뛴다. 장정민 옹진군수는 “모든 답은 현장에 있으며, 발전의 원동력 역시 진정성 있는 소통에서 나온다”고 소신을 평소 강조한다.

군은 군민들의 생생한 목소리를 들으며 새로운 도약을 다짐하기 위한 민생행보에 나선다고 5일 밝혔다. 일정을 보면, 장 군수는 5일 북도면을 시작으로 27일까지 관내 7개면을 차례로 찾아 ‘주민과의 행복동행’에 나선다.

인천 옹진군 장정민 군수가 도서 지역별 주요 현안을 최일선에서 직접 챙기고자 민생행보에 나선다.

이번 인사회는 새롭게 출발하는 옹진의 군정 슬로건인 ‘군민이 행복한 희망찬 옹진’ 비전과 청사진을 주민들과 공유하기 위해 마련됐다. 기존 딱딱한 행사 형식을 벗어나 각 면의 유관기관, 사회단체장 및 주민들과 격의 없이 대화하며 애로사항을 청취할 계획이다.

여름철 무더위 속에서도 생업에 종사하는 섬 주민들의 노고를 격려하고, 군민들의 삶을 가장 가까이서 살피는 ‘생활군수’로 밀착형 소통을 이어갈 방침이다. 군은 내실 있는 대화의 장이 될 수 있도록 준비에 만전을 기한다.

장 군수는 “7개면 방문에서 수렴한 소중한 의견들을 군정에 적극적으로 반영할 것”이라며 “군민이 행복한 희망찬 옹진이란 목표를 반드시 실현해 나가겠다”고 야심찬 포부를 밝혔다.

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