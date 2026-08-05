‘수능 절대평가’ 하반기 공론화… 李 “칭찬 사례 없어” 유보적 [대통령 업무보고]

교육부가 서·논술형 평가 확대를 공식화하면서 중장기적으로 대학입시 제도 개편 논의에도 속도가 붙을 전망이다. 5일 업무보고에는 내신 평가의 서·논술형 확대와 인공지능(AI) 평가 지원 시스템 도입만 담겼지만, 결국 수능 평가 방식 변화까지 이어질 것이란 관측이 나온다.



차정인 국가교육위원장은 이날 업무보고에서 내신뿐만 아니라 대학수학능력시험 등 대학입시에서도 평가 문항 방식 변화가 필요하다고 강조했다. 그는 “그동안의 입시제도 변화는 교육 내용을 변화시키는 힘이 없었다”며 “사고력과 창의성을 기르는 문항을 늘려 교육을 고도화해야 한다”고 말했다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 교육부, 국가교육위원회, 문체부, 국가유산청 등에 대한 부처 업무 보고에서 발언하고 있다. 뉴시스

최교진 교육부 장관도 “초·중학교에서는 질문과 토론 중심 수업이 이뤄지고 있지만 중학교 3학년 이후에는 대입 때문에 다시 원위치 된다”며 대입제도 변화 필요성에 동의했다.



실제 국교위는 대입 절대평가 전환과 서·논술형 평가 도입 등을 골자로 한 대입 개편안을 마련하기 위해 올해 하반기 대국민 공론화를 추진하기로 했다. 현행 수능에서 일부 과목에만 적용되는 절대평가를 전 과목으로 확대하고, 서·논술형 문항을 수능에 도입하는 방안을 본격 검토해 내년 3월 최종 개편안을 확정할 방침이다.



이 대통령은 5월 국무회의에서 “대입 관련 뚜렷한 답을 찾기 어려우면 함부로 손대지 말라”고 밝힌 바 있다. 이날도 “입시제도에 손대서 칭찬받은 예가 없다”며 유보적 태도를 보였다. 그러나 국교위가 올해 하반기 대국민 공론화를 거쳐 내년 3월 개편안 확정을 예고한 만큼, 수능 서·논술형 도입 및 평가 체제 개편 논의는 속도를 낼 것으로 보인다. 다만 서·논술형 확대에 따른 채점의 공정성과 신뢰성 확보, 사교육 유발 가능성 등을 둘러싼 논란도 함께 제기될 것으로 보인다.

최교진 교육부 장관이 5일 청와대에서 열린 교육부, 국가교육위원회, 문체부, 국가유산청 등에 대한 부처 업무 보고에서 보고를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

교육부는 평가체계 개편과 함께 지역 인재 양성 기반도 대폭 확대한다. 국책사업인 ‘3대 메가프로젝트’ 지원을 위해 ‘거점국립대 브랜드 단과대’를 신속히 선정하고, 거점국립대 학생 1인당 교육·연구 투자규모를 2030년까지 서울대의 90% 수준까지 끌어올릴 방침이다. 지방 이전 기업의 인력 수요에 대비하기 위해 기업이 필요로 하는 인력만큼 정원 외로 모집할 수 있는 ‘지역협약정원제도’와 전과와 편입학을 통해 2년 안에 필요한 인재를 신속하게 키우는 ‘인재양성신속트랙제’도 신설한다.

4일 청와대에서 교육부, 국가교육위원회, 문화체육관광부 대상 부처 업무보고가 열리고 있다. 이제원 선임기자

특히 교육부는 지방 국립대 국가 장학금 규모 확대, ‘지역인재장학금’ 개편 등 지역 균형 장학금 도입을 검토한다. 교육부 관계자는 지방 국립대 전액 장학금 추진에 필요한 재원과 관련해 “신입생 총 규모로 봤을 때 약 9900억원이 필요한데, 약 9400~9500억원이 국가장학금으로 충당된다. 이걸 제외한 나머지 자금에서 학내 자체 장학금 제외 어느 정도가 필요할지 구체적으로 산정해볼 계획”이라고 설명했다. 아울러 기업과 연계해 취업을 보장하는 채용조건형 계약학과도 비수도권 대학을 중심으로 대폭 확대하는 등 지역의 교육 기반도 대폭 확충된다.

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