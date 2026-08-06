방문진 이사장에 강형철 교수

MBC 대주주인 방송문화진흥회(방문진)의 새 이사장으로 강형철(사진) 이사가 선출됐다.



방문진은 지난 4일 임시 이사회를 열고, 재적 이사 11명 중 과반 득표로 강 이사를 신임 이사장으로 호선했다고 5일 밝혔다. 신임 이사장은 방문진법에 따라 이사회 의장 역할을 맡으며, MBC의 관리·감독과 방송문화진흥을 위한 제반 업무를 총괄한다. 임기는 2029년 7월 9일까지다.



강 이사장은 숙명여대 미디어학부 교수로 재직 중이며, 연합뉴스와 YTN 기자 출신이다. 또 한국방송학회장, KBS 이사, MBC 시청자위원회 위원장 등을 지냈다.



이사회는 이날 MBC 사장 선임 원칙과 방식에 대한 기본사항도 결정했다. 사장후보국민추천위원회(사추위)는 150명 이상으로 구성하고, 외부 전문가로 꾸려진 자문단도 운영하기로 했다. 사장 지원자는 오는 24일부터 27일까지 모집하며, 이사회는 다음 달 4일 응모자 면접을 거쳐 추천 후보자를 결정한다.

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