“한국시장 주도권 잡자” 글로벌 AI기업 잇단 노크

글로벌 인공지능(AI) 기업들이 한국을 주요 전략 시장으로 삼고 현지 사업 기반을 확대하고 있다. 높은 AI 수요와 신기술 친화 환경, 소버린 AI 인프라를 갖춘 한국 시장에서 주도권을 확보해 아시아·태평양 지역을 공략하겠다는 구상이다.

프랭크 오다우드 코히어 사업총괄책임자(CRO)가 지난 5일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 기자간담회에서 발표하고 있다. 연합뉴스

오픈AI와 앤트로픽에 이어 캐나다 AI 기업 코히어는 올해 한국 법인을 세우고 국내 사업을 본격화한다. 프랭크 오다우드 코히어 사업총괄책임(CRO)은 5일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 기자간담회에서 “이(한국) 시장보다 중요한 건 없다”며 “한국에 장기적인 현지 사업 기반과 독립 법인을 설립하고 있으며 현지 조직도 계속 확대하고 있다”고 말했다.



코히어는 지난해 서울에 아태 지역 허브(거점)를 구축한 뒤 국내 시장 공략을 강화해왔다. AI 시장 경쟁이 치열한 한국에서 사업 성과를 이루면 다른 아태 지역으로 사업을 넓히기 쉬울 것으로 판단했기 때문이다. 한국은 AI 인재·인프라, 공공과 민간의 AI 수요가 풍부하고, 정부의 소버린 AI 육성 정책 등 사업을 펼칠 기반이 탄탄한 것으로 평가된다. 이에 오픈AI와 앤트로픽, 미국 AI 방산 기업 안두릴 등이 독립 법인을 세워 한국 시장에 진출했고, 프랑스의 AI 스타트업 미스트랄 AI도 국내 진출을 준비하고 있다.



대규모 범용 모델을 보유한 기업들이 기업 간 거래(B2B)에 집중하는 데 이어 코히어나 미스트랄 AI 등 소버린 AI 관련 기업들은 국내 금융, 공공 부문 등 규제가 엄격한 산업의 수요를 정조준하고 있다. 고객사가 데이터를 외부에 보내지 않고 원하는 모델·인프라를 활용하는 방식을 소버린 AI로 규정하고, 보안 민감도가 높은 산업에 고효율·맞춤형 AI 모델과 에이전틱 AI 플랫폼 공급을 확대하는 중이다.



장화진 코히어 아시아태평양 총괄 대표는 “지난해 대비 고객사가 5배 증가했는데 그중 절반 정도는 한국 고객”이라며 “앞으로도 3배 증가할 것으로 보는데, 이 중 거의 절반은 한국일 것으로 예상한다”고 말했다. 이에 대응해 국내 AI 기업들은 국내 기술로 개발한 독자 모델에 대한 수요를 노리면서 한국 특화 서비스로 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지