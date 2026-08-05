수요일 밤엔 동네 ‘심야책방’으로 오세요

매주 수요일 저녁 전국 동네서점 70여 곳이 책과 문화를 함께 즐길 수 있는 공간으로 운영된다.

문화체육관광부는 5일부터 전국 지역서점 70곳에서 하반기 ‘문화요일 수요일×심야책방’을 운영한다고 밝혔다. 공모를 통해 선정된 70곳은 서울·경기 35곳, 강원 2곳, 충청 5곳, 전라 8곳, 경상 15곳, 제주 5곳으로 구성됐다.

선정된 서점들은 매주 수요일에 운영시간을 연장해 서점의 개성과 지역 특성을 살린 총 380개의 독서문화 프로그램을 진행하고, 서점별로 최대 280만원의 문화 활동 운영비 등을 지원받는다. 서점들은 지역의 문화와 자연, 주민의 일상을 소재로 삼아 책과 결합한 다양한 프로그램을 진행한다.

강원 강릉의 ‘강다방 이야기공장’은 지역 영화인들과 책을 읽고 영화를 감상하며 이야기를 나누는 ‘영화가 끝난 뒤, 책이 시작되는 밤’을 운영한다. 전남 목포의 ‘포도북스’는 지역 독립영화제와 연계해 영화감상법을 소개하고 목포의 근대문화유산과 야경을 책과 사진으로 만나는 활동을 펼친다.

취미생활과 연계한 이색 프로그램도 준비됐다. 경기 안산의 ‘생활관’은 명상과 달리기를 다룬 책을 읽고 명상과 달리기를 즐긴다. 부산의 ‘인디고 서원’은 인문학 강의를 듣고 건강한 음식을 함께 만든다. 이 밖에도 시 낭독회, 나만의 책 만들기 등의 프로그램을 만날 수 있다.

특히 이번 하반기에는 네이버와 협력해 ‘심야책방 네이버 기획전’을 선보인다. 17일부터 네이버에서 ‘심야책방’을 검색하면 참여서점의 위치와 프로그램을 확인하고, 바로 예약할 수 있다. 지역서점을 잘 알지 못했던 국민들도 가까운 서점을 쉽게 찾을 수 있다.

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