현대백화점, 2분기 백화점 매출 역대 최대…영업익 58.6% 증가

현대백화점이 명품·워치·주얼리·패션 판매 호조와 외국인 고객 증가에 힘입어 올해 2분기 백화점 부문 매출이 역대 최대를 기록했다.

현대백화점은 5일 백화점 부문의 올해 2분기 순매출은 6438억원으로 전년 동기(6325억원) 대비 9.1% 증가했다고 공시했다. 2분기 기준 역대 최대 실적이다. 영업이익은 1101억원으로 58.6% 증가했다.

현대백화점. 패션산업협회 제공

상반기 순매출도 1조2764억원으로 전년 동기보다 8.3% 증가하며 상반기 기준 최대 기록을 세웠다. 영업이익은 2460억원으로 47.7% 증가했다.

현대백화점은 명품과 워치, 주얼리, 패션, 리빙 등 전 상품군의 판매 호조와 외국인 고객 증가가 실적을 견인했다고 설명했다. 역대 최대 수준의 외국인 관광객 유입과 K콘텐츠 인기에 힘입어 해외 명품뿐 아니라 국내 패션·뷰티 브랜드까지 외국인 소비가 확대됐다는 분석이다.

실제 상반기 주요 점포별 외국인 매출은 더현대 서울이 전년 동기 대비 134%, 무역센터점은 131% 증가했다. 두 점포 모두 외국인 매출 비중은 약 20% 수준까지 확대됐다. 특히 더현대 서울은 기존 중국·일본·미국 관광객 중심에서 최근 아랍에미리트와 카자흐스탄 등으로 방문 국가가 다변화되며 현재 180여개국 관광객이 찾는 쇼핑 명소로 자리 잡았다고 회사 측은 설명했다.

현대면세점의 2분기 영업이익은 62억원으로 전년 동기(-13억원) 대비 흑자 전환했다. 지난해 3분기 이후 4개 분기 연속 흑자 행진이다. 상반기 영업이익 역시 흑자 전환하며, 전년 동기 32억원 적자에서 96억원의 흑자를 기록했다.

현대면세점은 지난 4월 인천국제공항 DF2 구역 영업을 시작하며 기존에 운영 중인 DF5·DF7 구역의 명품, 패션·잡화에 더해 사업성이 높은 화장품과 주류까지 카테고리를 확장했다. 공항점 규모 확대에 기반한 안정적인 성장과 시내점의 수익성 개선 효과를 바탕으로 흑자 규모가 지속 확대될 것으로 기대된다.

다만 현대백화점은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 793억원으로 전년 동기보다 8.7% 감소했다. 매출은 1조681억원으로 1.1% 감소했고, 순이익은 608억원으로 11.6% 늘었다.

가구·매트리스 계열사인 지누스의 부진이 전체 실적에 부담으로 작용했다. 지누스는 2분기 매출이 1475억원으로 전년 보다 35.7% 감소했다. 영업손실은 267억원을 냈다.

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