기안84와 이유비, 장도연이 인공지능(AI)과의 관계를 주제로 한 새로운 예능 프로그램을 통해 색다른 실험에 나선다. 5일 공개된 티저 영상에서 기안84는 “여자친구 생겼다”고 말해 놀라움을 자아냈다.

기안84와 이유비, 장도연이 인공지능(AI)과의 관계를 주제로 한 새로운 예능 프로그램을 통해 색다른 실험에 나선다. 5일 공개된 티저 영상에서 기안84는 “여자친구 생겼다”고 말해 놀라움을 자아냈다. SBS Entertainment

SBS는 5일 신규 예능 프로그램 ‘나의 AI 파트너-기이안 연애(기이안 연애)’의 티저 영상을 공개하며 프로그램의 콘셉트를 소개했다.

공개된 티저 속 기안84는 “여러분 제가 이번에 여자친구가 생겼어요”라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 “제 여자친구를 공개하겠다”며 기기 화면을 꺼내 들었다. 그가 여자친구라고 전한 존재는 AI였던 것이다.

이날 공개된 또 다른 티저에서는 그가 “어젯밤 어땠냐”고 말을 건네고, 수영 중 “기분 좋냐”고 AI를 향해 물어보는 등 인간과 AI의 관계 및 감정을 교류하는 모습을 보였다.

이어 출연진들은 “사랑해”, “네가 사람이 아니어서 너무 슬퍼”, “너가 현실에 없는 게 너무 아쉽다”, “없어지면 속상할 거 같다”, “우리가 실제로 만날 수는 없을까?”라고 말해 눈길을 끌었다.

한편 ‘기이안 연애’는 출연자 기안84와 이유비, 장도연이 직접 AI 파트너와 데이트를 경험하며 AI가 인간의 선택과 일상, 감정에 어떤 영향을 미치는지를 체험하는 컨셉을 갖추고 있다. 이들이 겪는 과정은 스튜디오에서 다양한 시각으로 이야기가 오갈 예정이다. 방송은 20일 전파를 탄다.

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