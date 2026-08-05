신남성연대 대표, 인천 영종도 아파트 단지서 숨진 채 발견

신남성연대 대표이자 71만 구독자를 보유한 극우 성향 유튜버 배모씨가 인천 영종도 아파트 단지 화단에서 숨진 채 발견됐다.

신남성연대 깃발. 신남성연대 홈페이지

5일 인천 영종경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시쯤 배모(36)씨가 쓰러져 있다는 112 신고가 접수됐다.

현재까지 유서는 발견되지 않았지만, 경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다.

배씨는 인하대병원 영안실에 안치돼 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 사망 원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 배씨 시신 부검을 의뢰할 방침이다.

배씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회를 벌인 반페미니즘 단체 신남성연대에서 대표로 활동했다.

앞서 배씨는 전처와 이혼 소송 등으로 우울증과 공황장애를 앓은 것으로 알려졌다. 지난해 5월에는 인천 중구 한 모텔에서 필로폰을 투약한 혐의로 현행범으로 검거되기도 했다. 당시 그는 경찰조사에서 “텔레그램에서 마약을 구매했다”는 취지로 진술한 바 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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