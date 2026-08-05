백승보 조달청장, 폭염 속 건설현장 안전 점검… "폭염 땐 작업 단축·중지해야"

"폭염 단계별 휴식 시간 준수… 필요시 작업 단축·공사 일시 정지"
백승보 조달청장이 노동현장 폭염 대응 실태 점검에 나섰다.
백 청장은 5일 조달청이 직접 공사관리 중인 전국 29개 건설현장 가운데 충북 청주시 ‘119 항공정비실 건립’ 공사 현장을 방문해 폭염 안전 대책을 살폈다.
‘119 항공정비실’은 국가 재난 대응 및 응급환자 이송 역량을 강화하기 위해 조성 중이다. 연면적 6973㎡ 규모의 격납고, 행정동 등 소방청 전용 항공정비시설을 건립한다.
백 청장은 이날 온열질환 발생 위험이 높은 옥외작업 현장을 직접 방문해 노동자가 마실 수 있는 생수와 보충용 염분 비치 여부, 휴게공간 설치 및 냉방장치 정상 가동, 보냉장구 지급 현황 등을 들여다봤다.
백 청장은 공사 관계자들과의 간담회에서 “폭염주의보·폭염경보 등 폭염 단계별 휴식시간 준수와 필요 시 옥외작업 단축 및 공사 일시정지 조치를 적극적으로 시행해야 한다”며 “온열질환자 발생 시 즉각적인 응급조치와 119 신고 체계 가동을 위한 비상연락망을 철저히 유지하는 등 단 한 건의 인명 피해 없이 완공될 수 있도록 총력을 기울여 달라”고 당부했다.
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