“먹고사는 문제 해결에 집중”…김민석 후보, 폭염 속 전북 민생행보

더불어민주당 당대표 선거에 출마한 김민석 후보가 전북 지역 전통시장과 공판장 등을 잇달아 방문하며 민생 행보를 이어갔다.

김민석 후보는 5일 아침부터 익산역과 군산 역전종합시장, 신영시장, 군산원예농협 공판장을 연이어 찾아 상인과 주민들의 의견을 청취했다. 김 후보는 지난 3일 전주농수산물도매시장과 남부시장을 시작으로 4일 남원 춘향골공설시장과 정읍 샘고을시장에 이어 사흘째 전북 행보를 계속하고 있다.

더불어민주당 당대표 선거에 출마한 김민석 후보가 5일 아침 전북 군산 신영시장 일대를 찾아 장보러 나온 한 시민과 얘기를 나누며 걷고 있다. 김민석 후보 제공

김 후보는 “도민과 당원들이 민주당에 보내준 기대에 부응하기 위해 여당이 먹고사는 문제 해결에 집중해야 한다”며 “당대표가 되면 민생을 최우선 과제로 삼아 이재명 정부의 성공을 튼실히 뒷받침할 것”이라고 밝혔다.

특히 새만금 개발과 관련해서는 총리 재임 당시 추진했던 현대자동차그룹의 새만금 투자 프로젝트를 언급하며 전북 경제 활성화 의지를 강조했다.

그는 “새만금 현대차 투자가 전북의 새로운 성장동력이 되고 청년 일자리 창출로 이어질 것으로 기대한다”며 “새만금 사업과 전북 농업 경쟁력 강화를 당 차원에서 적극 지원할 것”이라고 말했다.

또 “10년 전부터 익산에 주거지를 두고 생활해 온 만큼 전북은 개인적으로도 각별한 지역”이라며 “언젠가는 익산에서 농사를 지으며 사는 것이 오랜 꿈”이라고 지역에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

총리 시절 ‘새벽 총리’라는 별명을 얻었던 김 후보는 이번에도 이른 아침 전주역과 익산역에서 출근길 시민들을 만나며 현장 중심 행보를 이어가고 있다.

그는 “민생을 책임지는 ‘새벽 당대표’가 돼 든든한 국정 파트너 역할을 수행하고 국정 운영과 총선, 재집권의 성공을 이끌 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지