도박사이트 운영 아들은 해외 도피… 범죄수익 숨긴 아버지는 징역형

불법 도박사이트 운영자의 범죄수익 70억원을 고가 아파트와 금융상품으로 세탁해 숨긴 운영자의 부친이 징역형을 선고받고, 은닉했던 범죄수익도 전액 국고로 환수됐다.

부산지검 범죄수익환수부(부장검사 최상훈)는 불법 도박사이트 범죄수익 약 70억원을 은닉한 자금세탁책 A씨로부터 범죄수익 전액을 환수했다고 5일 밝혔다.

검찰. 연합뉴스

검찰에 따르면 A씨는 해외로 달아난 불법 도박사이트 운영자 B씨의 부친으로 아들로부터 전달받은 범죄수익을 이용해 부산지역 시가 45억원 상당의 고가 아파트를 매입하고, 나머지 25억원은 금융상품에 가입하는 방식으로 자금을 은닉한 혐의를 받는다.

A씨는 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 재판에 넘겨져 징역 2년의 실형이 확정됐고, 도박사이트 운영자인 아들 B씨는 현재 해외로 달아난 상태다.

검찰은 수사 초기부터 해당 아파트와 금융자산 등에 대해 추징보전 조치를 통해 재산을 동결했다. 이어 재산조회와 금융계좌 추적, 압수수색 등을 통해 해당 재산이 불법 도박사이트 운영으로 취득한 범죄수익에서 비롯된 것임을 입증했고, 법원으로부터 몰수 판결을 받아 전날 전액 국고로 귀속시켰다.

부산지검 관계자는 “범죄수익을 끝까지 추적해 환수하고, 범죄자가 불법적으로 얻은 이익을 철저히 박탈함으로써 범행 동기를 원천적으로 차단하겠다”고 말했다.

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