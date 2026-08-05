폭염에 쇼핑몰로, 계곡 대신 극장으로…달라진 여름 나들이 지도

40도 안팎의 기록적인 폭염이 이어지면서 올여름 사람들의 나들이 풍경이 예전과 달라진 것으로 나타났다.

백화점·대형마트·극장 등 냉방이 잘 갖춰진 실내 시설을 찾는 발길이 늘어난 반면, 계곡·전망대·수상레저 시설 등 야외 관광지를 찾는 수요는 크게 줄었다.

계속되는 폭염이 여름철 피서지 선택까지 바꿔놓은 것으로 나타났다. 쇼핑몰과 영화관 등 냉방이 가능한 실내 시설을 찾는 수요는 늘어난 반면, 장시간 야외에 머무는 관광지로 향하는 이동은 큰 폭으로 감소했다. 생성형 AI로 만든 이미지

티맵모빌리티는 지난달 27일부터 이달 2일까지 전국 주요 목적지의 내비게이션 설정 건수를 지난해 같은 기간과 비교·분석한 결과 쇼핑 카테고리는 5.2% 증가했지만 여행·레저 카테고리는 16.5% 감소했다고 5일 밝혔다.

세부적으로 살펴보면 목적지 유형별 증감은 더욱 뚜렷했다.

쇼핑 카테고리에서는 대형마트가 26.2%, 백화점이 4.5% 늘었다.

실내 문화시설에서는 극장(52.1%), 과학관(42.7%), 공연장(39.2%) 순으로 목적지 설정이 크게 늘었다.

40도 안팎의 기록적인 폭염이 이어지면서 올여름 사람들의 나들이 풍경이 예전과 달라진 것으로 나타났다. 티맵

반면 야외 레저시설은 폭염의 직격탄을 맞았다.

수상·해양스포츠 시설 목적지 설정 건수는 52.5%로 가장 많이 줄었고, 전망대(50.4%)와 호수(49.1%)도 눈에 띄게 급감했다. 폭포와 계곡은 47.9%, 테마파크는 37.7%, 온천은 23.4% 줄어든 것으로 집계됐다.

다만 해수욕장은 11.2% 감소하는 데 그쳐 다른 야외 관광지보다 상대적으로 수요를 유지한 것으로 나타났다.

올여름 티맵 이용자가 많이 찾은 해수욕장으로는 강릉 안목해변과 부산 송도해수욕장, 제주 함덕해수욕장, 충남 만리포해수욕장, 울산 진하해수욕장 등이 이름을 올렸다.

티맵모빌리티는 폭염으로 변화한 이동 수요에 맞춰 실내 나들이 장소와 전시, 팝업스토어 등을 소개하는 ‘팝업·전시’ 서비스와 지역 맛집을 추천하는 ‘로컬맛집’ 서비스를 운영하고 있다고 설명했다.

기록적인 폭염이 이어지는 동안 실내 쇼핑시설과 문화공간을 중심으로 한 이동 수요는 당분간 이어질 것으로 업계는 보고 있다.

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