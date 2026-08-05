국교위원장 "오지선다 객관식 시험 한계…대입 제도 바뀌어야"

차정인 국가교육위원장은 대학수학능력시험(수능)을 비롯한 오지선다 객관식 중심의 시험 체제가 한계에 봉착했다며 서·논술형 평가 도입 등 대입 제도 개편이 불가피하다고 5일 밝혔다.



차 위원장은 이날 청와대에서 열린 국가교육위원회(국교위) 대통령 업무보고에서 "(현행 시험체제는) 학생들이 무한 반복해 문제 풀이 훈련을 하게 한다. 지적 능력과 사고력, 창의력을 그다지 기르지 못한다"며 이같이 말했다.

차정인 국가교육위원장이 5일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. 연합뉴스

국교위는 수능 서·논술형 문항 도입과 전 과목 절대평가 등을 골자로 한 대입 제도 개편안을 검토 중이다. 오는 10월 시안을 마련한 뒤 국민 수렴을 거쳐 내년 3월 개편안을 확정한다.



차 위원장은 특히 "수능에 서·논술형 평가 방식을 도입하면 공교육도 바뀌게 된다. 학생들이 창의성과 사고력을 기를 수 있도록 수업과 학습 방식이 달라지는 것"이라고 강조했다.



차 위원장은 "입시 제도 개편을 권장하지 않는 쪽이다. (이전 정부에서) 입시 제도에 손을 대서 칭찬받은 예가 없다"는 이 대통령의 지적에 "잘하면 칭찬받을 수 있다고 생각한다"고 답했다.



이어 "그동안의 입시 제도는 변화는 주로 (학생 간) 유불리 조정에 상당히 신경을 많이 썼는데, 그것은 교육 내용을 변화시키는 힘이 없었다. 그러나 이번 개편은 교육 내용을 변형시키는 힘이 있다"고 강조했다.

지난 3일 서울 대치동 학원가 모습. 이날 국가교육위원회는 대학수학능력시험(수능)의 모든 과목을 절대평가로 전환하고, 수능에 서·논술형 문제를 도입하는 내용의 대입 제도 개편을 추진하고 있다는 언론 보도와 관련해 "현재 대입제도 개편안은 확정된 바 없으며, 대학입학제도 특별위원회에서 검토와 논의가 진행 중인 단계"라고 밝혔다. 연합뉴스

서·논술형 평가에 따라 공정성 시비가 발생하고 또 다른 사교육을 낳을 수도 있다는 우려에 대해서는 "평가에 인공지능(AI)을 활용하게 되면 전국 학교에서 서·논술 평가의 압도적인 데이터를 축적하게 된다"며 "그걸 선생님들이 활용해 평가하면 사교육 시장은 이를 따라가지 못할 것이라 본다"고 했다.



최교진 교육부 장관도 대입제도 개편 필요성에 힘을 보탰다.



최 장관은 "우리나라 학교 수업이 그나마 초등학교와 중학교까지는 스스로 문제의식을 갖고 해결책을 함께 찾는 형식으로 많이 진전됐다"면서 "그러나 대학 입시라고 하는 큰 과제 때문에 고등학생이 되면 원위치로 돌아가는 상황이라 대입 제도에 대한 변화가 어쨌든 필요하다"고 말했다.



최 장관은 "그런데 어디까지, 어떻게 (대입제도를 개편)할 것인가는 워낙 예민한 문제"라면서 "전 국민적인 숙의 과정을 거쳐서 단계적으로라도 변화를 줘야 할 때가 왔다는 것은 거의 모든 국민이 동의하고 있다고 생각한다"고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지